ولي عهد الشارقة يؤدي الصلاة ويستقبل المهنئين بعيد الأضحى في قصر البديع العامر

الشارقة (وام)

استقبل سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، صباح أمس بقصر البديع العامر، بحضور سمو الشيخ أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، وسمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، جموع المهنئين الذين قدموا للسلام على سموهم، وتقديم التهاني والتبريكات لهم بمناسبة عيد الأضحى المبارك، راجين المولى عز وجل، أن يعيد هذه المناسبة الإسلامية الفضيلة، على سموهم وعلى دولة الإمارات وشعبها الكريم بالخير واليمن والبركة، وأن يتحقق لها ما تصبو إليه من عزة وتقدم وازدهار.

وتقبل سمو ولي عهد الشارقة، التهاني والتبريكات من أصحاب المعالي والسعادة، ومن كبار الضباط في القيادة العامة لشرطة الشارقة، والإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في الشارقة، ووفود الصروح العلمية والثقافية والدوائر والمؤسسات المحلية ومن كبار رجالات الدولة، وأعيان البلاد، وعدد من الشيوخ والمسؤولين والمواطنين، وأبناء الجاليات العربية والإسلامية.

حضر الاستقبالات، الشيخ خالد بن عبدالله القاسمي، رئيس دائرة الموانئ البحرية والجمارك، والشيخ سلطان بن أحمد القاسمي، رئيس مجلس الشارقة للإعلام، والشيخ سالم بن عبدالرحمن القاسمي، رئيس مكتب سمو الحاكم، والشيخ محمد بن حميد القاسمي، رئيس دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية، والشيخ محمد بن أحمد القاسمي، مدير مكتب رئيس مجلس النفط، والشيخ خالد بن أحمد القاسمي، مدير عام دائرة الحكومة الإلكترونية، وعدد من الشيوخ والمسؤولين أعضاء المجلسين التنفيذي والاستشاري بحكومة الشارقة.

كان سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، قد أدى، صباح أمس، وبحضور سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، صلاة عيد الأضحى المبارك بمصلى البديع في مدينة الشارقة.

وأدى الصلاة إلى جانب سموهما، الشيخ خالد بن عبدالله بن سلطان القاسمي، رئيس دائرة الموانئ البحرية والجمارك، والشيخ سلطان بن أحمد القاسمي، رئيس مجلس الشارقة للإعلام، والشيخ سالم بن عبدالرحمن القاسمي، رئيس مكتب سمو الحاكم، وعدد من الشيوخ وأصحاب المعالي والسعادة، وكبار المسؤولين بالشارقة ووجهاء وأعيان البلاد، وجمع غفير من المصلين من أبناء الدولة وأبناء الجاليات العربية والإسلامية.

واستمع سمو ولي عهد الشارقة وجموع المصلين إلى خطبة عيد الأضحى والتي جاءت بعنوان «من أخلاق إبراهيم عليه السلام» التي ألقاها فضيلة الشيخ الدكتور عبدالله الحمادي، واستهلها بتقديم التهاني للمسلمين بهذا اليوم المبارك، وذكر المصلين فيها بفضائل العيد، وما يحمل من عوائد الإحسان والمغفرة، وترسيخ قيم الخير والرحمة، وقبل كل ذلك تقوى الله، مبيناً سننه وواجباته وهدي رسولنا الكريم محمد صلى الله عليه وسلم فيه.

كما تناول في خطبته سيرة إبراهيم عليه السلام، موضحاً مكانته ومنزلته، ومشيراً لكثير من الوقائع والأحداث التي حصلت في زمن أبي الأنبياء عليه السلام، مختتماً خطبته بالحث على طاعة الله والرسول صلى الله عليه وسلم، وموضحاً آداب الأضحية وأحكامها.

وعقب أداء الصلاة، تقبل سمو ولي عهد الشارقة وسمو نائب حاكم الشارقة، التهاني بعيد الأضحى المبارك من جموع المصلين.