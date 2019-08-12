كبار قادة القوات المسلحة يهنئون قواتنا باليمن وفي السعودية بالعيد

أبوظبي (وام)

تبادل عدد من كبار ضباط القوات المسلحة الإماراتية بمشاركة ضباط من القوات المسلحة السعودية الشقيقة التهاني بعيد الأضحى المبارك مع الضباط وضباط الصف وأفراد قواتنا المسلحة العاملة في اليمن والمتواجدة في المملكة العربية السعودية الشقيقة.

جاء ذلك خلال زيارة عدد من كبار ضباط القوات المسلحة صباح أمس مختلف وحدات قواتنا المتواجدة في نجران والطائف بالمملكة العربية السعودية والعاملة في اليمن ضمن قوات التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية في المكلا والخوخه.

وأدّى اللواء الركن محمد مطر الخيلي نائب قائد حرس الرئاسة صلاة عيد الأضحى المبارك بجانب ضباط وضباط صف وأفراد قوة الإمارات بالمكلا في اليمن الشقيق.. كما قام اللواء ركن محمد سلطان المسايبة قائد سلاح الإشارة واللواء ركن عبدالرحمن سبت المري قائد الإمداد المشترك بزياره الخوخه، حيث تبادلوا التهاني والتبريكات بعيد الأضحى المبارك مع ضباط وضباط الصف وأفراد قواتنا المسلحة سائلينً الباري جلت قدرته أن يعيد هذه المناسبة المباركة على الجميع بالخير واليمن والبركات.

واشتملت الزيارة على جولة بمواقع وحدات قواتنا المسلحة ومقرات القيادة التي تدير عمليات التحرير بكافة محافظات اليمن الشقيق، واطلع الوفد على سير عمليات المعارك، ونقل للقوة تحيات القيادة الرشيدة وتقديرها للدور الذي تقوم به نصرة للشعب اليمني الشقيق.

وفي المملكة العربية السعودية قام اللواء ركن سالم سعيد الجابري رئيس هيئة الإدارة والقوى البشرية صباح أمس بزيارة قوة الإمارات في نجران، كما قام اللواء ركن طيار عبدالله محمد النيادي من القيادة العامة للقوات المسلحة بزيارة قوة الإمارات في الطائف، وتأتي هذه الزيارات لتبادل التهاني مع ضباط وضباط صف وأفراد القوات المسلحة بمناسبة عيد الأضحى المبارك، حيث درجت القيادة العامة للقوات المسلحة على مثل هذه الزيارات في المناسبات الدينية والوطنية للاطمئنان على سير العمل و تعزيز التلاقي بين كبار الضباط والمرؤوسين لما لها من أثر في رفع الروح المعنوية لمنتسبي القوات المسلحة. وقدمت الوفود الزائرة التهاني بعيد الأضحى المبارك لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة القائد الأعلى للقوات المسلحة، حفظه الله، وأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.. منوهين بالدور البطولي لضباط وضباط الصف وأفراد قواتنا المسلحة لنصرة الشعب اليمني الشقيق.

وأكد كبار ضباط القوات المسلحه خلال الزيارات ان الإمارات ستظل ملتزمة بالقيام بدورها في اليمن في إطار التحالف العربي، وستواصل قواتها المسلحة مهامها بكل كفاءة واقتدار بالشكل الذي يواكب أهداف المرحلة المقبلة، والاستمرار في إعادة بناء الجيش اليمني وتمكينه.

كما أكدوا ان الإمارات ستبقى دوماً السند القوي للشعب اليمني الشقيق، ولن تدخر جهداً في دعم جهود تحقيق السلام، والعمل على عودة مؤسسات الشرعية إلى ممارسة عملها في أجواء يسودها الأمن والاستقرار.

كما نوه كبار قادة قواتنا المسلحة خلال زيارات التهنئة الى الشراكة القوية بين الإمارات والسعودية والتي ستظل مصدر قوة التحالف العربي، والرهان الحقيقي نحو تحقيق أهدافه الاستراتيجية والسياسية في اليمن خلال المرحلة المقبلة.

وأكدوا أن أبطال القوات المسلحة الإماراتية المرابطين بميادين العز والشرف في أرض اليمن الشقيق يتمتعون بمعنويات عالية وإصرار على استكمال المهام البطولية المكلفين بها، لأنهم «عيال زايد» الذين يعتزون بشرف الجندية والدفاع عن قضايا الوطن، والفخر برفع راياته في ميادين الواجب والشرف.

واشادوا بالدور المشرف والبطولي والتاريخي الذي تؤديه قواتنا المسلحة في اليمن وما أظهرته من أداء رفيع في الجاهزية والتخطيط والتنفيذ والذي توج بانتصارات مهمة على الساحة اليمنية ضمن قوات التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية.