الشباب طاقة الإمارات.. الدولة قدمت نموذجاً متميزاً في إشراكهم بصنع القرار

آمنة الكتبي (دبي)

قدمت دولة الإمارات نموذجاً متميزاً في دعم الشباب وإعداده لتحمل المسؤولية وإشراكه في مواقع صنع القرار، كما أولت القيادة الرشيدة أهمية كبيرة للشباب وتمكينهم ليكونوا قادرين على تحمل المسؤوليات، والابتكار والإسهام في رفاه المجتمع الإماراتي، بما يساهم في بناء مستقبل مستدام للدولة، وترجمت رؤية واستراتيجيات دولة الإمارات مقولة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، إن «طاقة الشباب قوة دافعة لجهود التنمية في الدولة، وهي أنقى طاقة، وأكثرها استدامة، وأعلاها قيمة.. طاقة الشباب هي أغلى مواردنا».

ركيزة الوطن

ومنذ تأسيس دولة الإمارات، كان الاهتمام بشباب الإمارات وطموحاتهم جوهر أولويات القيادة الرشيدة، كونهم ركيزة الوطن، وطاقته المتجددة، والمحرك الدائم للابتكار والتنمية، فراهنت عليهم وصدق رهانها، وأولتهم ثقتها فكانوا أهلاً للثقة، واحتلوا صدارة أجندة الدولة، حتى نشأ جيل مشبع بالقيم الوطنية ومبادئ التسامح والإيثار، إيماناً من القيادة الحكيمة أن الشباب المتسلح بالانتماء والعلم هو القادر على تحمل المسؤولية، والجدير بالمحافظة على المكتسبات والإنجازات، فوفرت لهم الفرص المناسبة لتأهيلهم للمشاركة في اتخاذ القرارات، وتمكينهم من لعب أدوار قيادية في مسيرة الازدهار والتطور، عبر ضخ دماء جديدة في مختلف الوظائف والمناصب القيادية.

كما قامت دولة الإمارات بخطوات عدة لضمان المشاركة الفاعلة للشباب والاستماع إلى آرائهم، وتعزيز روح القيادة لديهم، ولتعزيز ذلك قامت بتعيين وزيرة دولة للشباب، وهي في عمر 22 لتصبح أصغر وزيرة في العالم. وقامت بمبادرات عدة لتعزيز الهوية الوطنية للشباب وروح الانتماء، بالإضافة إلى إنشاء مجلس الإمارات للشباب الذي يمثل تطلعات وقضايا الشباب لدى الحكومة، وتقوم سياسة دولة الإمارات على الاستثمار في الإنسان، خاصة الشباب لكونهم الثروة الأغلى والرافد الأساسي لمسيرة التنمية المستدامة التي تمضي بها قدماً، حيث يستقي الشباب من قيادة دولة الإمارات الحكمة في العمل والإخلاص للوطن والتفاني في رد الجميل له.

خطط استراتيجية

ووضعت الإمارات سياسات وخططاً استراتيجية وطنية واضحة لتمكين الشباب وتطوير قدراتهم وتأهيلهم لحمل المسؤولية، ومن أبرز هذه السياسات الاهتمام بالتعليم ومخرجاته، وتوفير البيئة الصحيحة للابتكار والإبداع، ودعم الطلبة والشباب، وتعزيز الممارسات الوطنية التي تسهم بمنح الامتيازات والتسهيلات للشباب في جميع المجالات، فضلاً عن توفير فرص العمل المناسبة التي يستطيعون من خلالها لعب دور فعال في مجتمعهم.

واتخذت دولة الإمارات خطوات رائدة لتفعيل مشاركة الشباب، وتعزيز روح القيادة لديهم، وفي مقدمتها اعتماد مجلس الوزراء في عام 2016 إنشاء مجلس الإمارات للشباب، وإنشاء المؤسسة الاتحادية للشباب التي تقوم بالتنسيق مع مجالس الشباب المحلية في وضع أجندة سنوية للأنشطة والفعاليات الشبابية في الدولة.

ولم يقتصر اهتمام دولة الإمارات بالشباب على الجانب المحلي، بل يتعداه إلى المستوى العربي، حيث أعلنت الإمارات تأسيس مركز الشباب العربي في القمة العالمية 2017 الذي يعمل على مبادرات يقودها الشباب العربي لخلق فضاءات أوسع تتيح لهم الإسهام في الجهود والمساعي الوطنية للتنمية المستدامة، وأعقب ذلك إطلاقها المنصة الرقمية «فرص الشباب العربي» في عام 2018 لتمثل مرجعية للفرص النوعية كافة التي تتوافر للشباب العربي عبر أنحاء الوطن العربي من بعثات دراسية وبرامج تطويرية وتدريبية.

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حكومة المستقبل

وضمت حكومة المستقبل التي تم تشكيلها في فبراير 2016 ثمانية وزراء جدد بلغ متوسط أعمارهم 38 عاماً، من بينهم معالي شما بنت سهيل بن فارس المزروعي، وزيرة دولة لشؤون الشباب التي تولت المنصب وهي في عمر 22 لتصبح أصغر وزير في العالم، كما انضم سعيد صالح الرميثي إلى عضوية المجلس الوطني الاتحادي ليكون أصغر الأعضاء سناً بعمر 31 عاماً الذين وصلوا للمجلس منذ تأسيسه.

واعتمد مجلس الوزراء في عام 2016 إنشاء مجلس الإمارات للشباب الذي يمثل تطلعات وقضايا الشباب لدى الحكومة، ويضم نخبة من الشباب والشابات، يبلغ عددهم 13، ليكونوا مستشارين للحكومة في قضايا الشباب.

ويختص المجلس بوضع استراتيجية للشباب بما يتوافق مع التوجهات المستقبلية للدولة.

وبعد إعلان تشكيل مجلس الإمارات للشباب، تم إعلان تشكيل سبعة مجالس محلية للشباب على مستوى الإمارات السبع لتكون صوتاً للشباب على مستوى الإمارات، كما تم إطلاق المجالس المؤسسية التي تعمل كأذرع تمثيلية للشباب في مؤسسات القطاع الخاص والعام كافة في الدولة.

ثم جاء الإعلان عن تشكيل المجالس العالمية للشباب التي تهدف إلى تعزيز مشاركة المبتعثين الإماراتيين.

وفي عام 2018، اعتمدت حكومة دولة الإمارات إنشاء المؤسسة الاتحادية للشباب التي تضطلع بمهمة التنسيق مع مجالس الشباب المحلية.

جهود حثيثة

تبذل الحكومة على المستويين الاتحادي والمحلي جهوداً حثيثة لتمكين الشباب الإماراتي في مختلف الجوانب، وهذه المساعي ليست جديدة، وإنما تسير في نسق متواصل، ومن أبرزها توفير الفرص التعليمية للشباب، وتوفير الدعم في ريادة الأعمال، وتوفير الوظائف ومبادرة منحة الزواج.

ولا يقتصر اهتمام الإمارات بالشباب على المستوى المحلي، بل إنها حرصت أيضاً على أن تشرك شباب العرب في صناعة المستقبل عبر إطلاق مبادرات متنوعة لتفجير طاقاتهم وصقل مهاراتهم لضمان التفوق في سوق عالمية شديدة التنافسية. وأعلنت الإمارات خلال القمة العالمية 2017 تأسيس مركز الشباب العربي الذي يعمل على مبادرات يقودها الشباب العربي لخلق فضاءات أوسع تتيح لهم الإسهام في الجهود والمساعي الوطنية للتنمية المستدامة.

بناء مستقبل الإمارات

يتركز عمل شما بنت سهيل بن فارس المزروعي، وزيرة دولة لشؤون الشباب، على تمكين الشباب ليكونوا روّاداً في بناء مستقبل الإمارات في مختلف قطاعات الدولة، والتأكد من أن صوت الشباب يصل إلى صناع القرار، بهدف دمج احتياجات الشباب في صنع السياسات العامة للدولة.

وقد قامت معاليها باتخاذ خطوات عدة لربط تطلعات الشباب بصناع القرار في الدولة، من خلال العمل على وضع أفضل الاستراتيجيات الشبابية، المبنية على أفكار واقتراحات الشباب.

وتعتبر معالي شما المزروعي عضواً في مجلس التعليم والموارد البشرية التابع لمجلس الوزراء، حيث تتركز مهام المجلس في إيجاد حلول سريعة وفعالة للقطاع، استناداً إلى الوضع الحالي. وبالإضافة إلى ذلك، تشغل معالي شما المزروعي عضوية مجلس إدارة مؤسسة الإمارات، وهي مؤسسة خيرية مستقلة تساهم في تشكيل شراكات ما بين القطاعين العام والخاص لإنشاء برامج تدعم تحسين رفاهية وضع الشباب في دولة الإمارات العربية المتحدة. كما تشغل معاليها عضوية لجنة الثورة الصناعية الرابعة التي تهدف إلى تطبيق استراتيجية الثورة الصناعية الرابعة لدولة الإمارات العربية المتحدة والإشراف على تنفيذها في القطاعات الاقتصادية الرئيسة من خلال العمل على السياسات الداعمة لها، بالإضافة شغل معاليها منصب نائب رئيس لجنة المجتمع والإرث في الأولمبياد الخاص الإماراتي (2019).