سفير الدولة يشيد بجهود السعودية لتأمين خدمات متكاملة للحجاج

أشاد الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، سفير الدولة لدى المملكة العربية السعودية، بالجهود الكبيرة التي تبذلها السعودية لتأمين خدمات متكاملة ومبتكرة لحجاج بيت الله الحرام.

وجاء ذلك خلال استقبال صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة الحج المركزية، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة في مقر الإمارة بمنى، الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان سفير الدولة لدى المملكة، وفقاً لما نقلته وكالة الأنباء السعودية (واس).

ورحب الأمير خالد الفيصل بحجاج الإمارات العربية المتحدة سائلاً الله أن يمنّ على الحجيج بإتمام مناسكهم في سكينة ويسر.

وثمّن الشيخ شخبوط آل نهيان الجهود التي تبذلها المملكة العربية السعودية لتأمين خدمات متكاملة لحجاج بيت الله الحرام، وتوفير جميع السبل التي تضمن لهم تأدية مناسك الحج بيسر وطمأنينة.