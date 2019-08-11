حجاج الدولة يرمون جمرة العقبة الكبرى

أكد سعادة الدكتور محمد مطر الكعبي رئيس الهيئة العامة للشؤون الأسلامية والأوقاف رئيس بعثة الحج الرسمية، أن جميع حجاج دولة الإمارات بخير، ويواصلون أداء مناسكهم، مشيراً إلى حرص جميع اللجان على متابعة شؤون الحجاج.
وأنهى حجاج الدولة رمي جمرة العقبة الكبرى أول أيام عيد الأضحى المبارك، وقاموا بذبح الهدي ثم حلق شعر الرأس أو تقصيره.
وكان حجاج الدولة قد نفروا إلى مزدلفة مساء أمس، بعد وقوفهم على صعيد جبل عرفة لأداء الركن الأعظم من الحج.
ويرمي الحجاج غداً مع أول أيام التشريق الجمرات الثلاث الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى.
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