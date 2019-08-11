حاكم أم القيوين يستقبل المهنئين بعيد الأضحى

استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، عصر اليوم بقصر سموه، بحضور سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا ولي عهد أم القيوين، المهنئين بعيد الأضحى المبارك.

وتقبل صاحب السمو حاكم أم القيوين التهاني والتبريكات بعيد الأضحى المبارك، من أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي المعتمدين لدى الدولة، الذين عبروا عن أطيب التهاني والتبريكات بهذه المناسبة.

كما تقبل صاحب السمو حاكم أم القيوين التهاني والتبريكات من معالي أحمد بن محمد الجروان رئيس المجلس العالمي للتسامح والسلام، وسعادة الفريق محمد عبد الرحيم العلي وكيل وزارة الدفاع المساعد، وسعادة المهندس محمد أحمد بن عبد العزيز الشحي وكيل وزارة الاقتصاد للشؤون الاقتصادية، داعين العلي القدير أن يديم النعمة والصحة على سموه.

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وتقبل سموه التهاني والتبريكات من عدد من الشيوخ وأعيان القبائل والمواطنين وأبناء الجاليات العربية والإسلامية والأجنبية بالدولة، ومن رجال الأعمال والتجار والمدراء التنفيذين للشركات والمؤسسات والبنوك والمصانع بالدولة.

وأعرب المهنئون عن صادق مشاعرهم بهذه المناسبة العزيزة، داعين المولى سبحانه وتعالى أن يعيدها على سموه بالصحة والسعادة، وعلى القيادة الرشيدة وشعب الإمارات بدوام الصحة والعافية والازدهار، وبمزيد من التقدم والرقي.

وحضر الاستقبالات الشيخ خالد بن راشد المعلا رئيس الديوان الأميري، والشيخ سيف بن راشد المعلا رئيس دائرة التنمية الاقتصادية، والشيخ أحمد بن سعود بن راشد المعلا نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أم القيوين، والشيخ ماجد بن سعود بن راشد المعلا رئيس دائرة السياحة والآثار، والشيخ عبدالله بن سعود بن راشد المعلا رئيس دائرة المالية، والشيخ علي بن سعود بن راشد المعلا رئيس دائرة البلدية، والشيخ صقر بن سعود بن راشد المعلا، والشيخ حميد بن سعود بن راشد المعلا، وعدد من الشيوخ والمسؤولين.