حاكم الفجيرة يستقبل المهنئين بعيد الاضحى المبارك

استقبل صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، عصر اليوم بقصر سموه في الرميلة، بحضور سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، والشيخ صالح بن محمد الشرقي رئيس دائرة الصناعة والاقتصاد بالفجيرة، والشيخ مكتوم بن حمد الشرقي، جموع المهنئين بعيد الأضحى المبارك.

وتقبل سموه التهاني بهذه المناسبة المباركة من الشيوخ وكبار المسؤولين ووجهاء القبائل وكبار ضباط الشرطة والمواطنين وأبناء الجاليات العربية والإسلامية والأجنبية الذين توافدوا إلى قصر سموه، معربين عن خالص مشاعرهم وتهانيهم بهذه المناسبة المباركة.

ودعا الجميع لسموه بموفور الصحة والعافية، ولشعب الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، بمزيد من التقدم والرقي والازدهار، وأن يعيد الله هذه المناسبة وغيرها من المناسبات الإسلامية على حكومة وشعب الإمارات باليمن والخير والبركات.

وحضر الاستقبالات، معالي سعيد محمد الرقباني المستشار الخاص لصاحب السمو حاكم الفجيرة، وسيف سلطان السماحي مستشار صاحب السمو حاكم الفجيرة، وسعادة محمد سعيد الضنحاني مدير الديوان بالفجيرة، وسعادة سالم الزحمي مدير مكتب سمو ولي العهد بالفجيرة، وعدد من الشيوخ وكبار المسؤولين.