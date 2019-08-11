كبار قادة القوات المسلحة يزورون الوحدات للتهنئة بالعيد

قام عدد من كبار ضباط القوات المسلحة صباح أول أيام عيد الأضحى المبارك، بزيارات لمختلف وحدات القوات المسلحة، نقلوا خلالها تحيات وتهاني قيادتنا الرشيدة لضباط وضباط صف وأفراد القوات المسلحة بهذه المناسبة المباركة. فقد قام اللواء الركن عقاب شاهين العلي رئيس هيئة العمليات، بزيارة قيادة حرس الرئاسة نقل خلالها تهاني القيادة الرشيدة بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وتمنياتها أن يعيد الله العلي القدير هذه المناسبة على الضباط وضباط الصف والأفراد بالخير واليمن والبركات. وقام اللواء الركن فيصل محمد الشحي قائد قوة الاحتياط بزياره جهاز حماية المنشآت الحيوية والسواحل، التقى خلالها ضباط وضباط صف وأفراد حمايه المنشآت، وقدم لهم التهاني بهذه المناسبة. Advertisements وزار اللواء الركن عبدالله مهير الكتبي قائد الوحدات المساندة قيادة الطيران المشترك، وقدم التهنئه بعيد الأضحى المبارك. كما قام عدد من كبار الضباط بزيارات مماثلة لمختلف الوحدات لتهنئة ضباطها وضباط الصف وأفرادها بعيد الأضحى المبارك. وتأتي هذه الزيارات لتبادل التهاني مع ضباط وضباط صف وأفراد القوات المسلحة بمناسبة عيد الأضحى المبارك، حيث درجت القيادة العامة للقوات المسلحة على مثل هذه الزيارات في المناسبات الدينية والوطنية، للاطمئنان على سير العمل، ولتعزيز التلاقي بين كبار الضباط والمرؤوسين، لما لذلك من أثر في رفع الروح المعنوية لمنتسبي القوات المسلحة.

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