حاكم عجمان يستقبل أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي والمهنئين بعيد الأضحى المبارك

تقبل صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، وسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان، في قصر الزاهر مساء اليوم، التهاني بعيد الأضحى المبارك، من أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والدول العربية والإسلامية والأجنبية المعتمدين لدى الدولة.

وقدم أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي لسموهما أسمى آيات التهاني وأطيب التبريكات بهذه المناسبة المباركة، داعين الله العلي القدير أن يعيدها على القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، وعلى سموهما بموفور الصحة والسعادة، وعلى شعب الإمارات والأمتين العربية والإسلامية بالعزة والتقدم والرقي واليمن والبركات.

كما تبادل سموهما التهاني والتبريكات بهذه المناسبة الإسلامية المباركة مع الشيوخ، وعدد من وجهاء وأعيان البلاد ورؤساء ومديري الدوائر الحكومية، ومن كبار رجال الدولة ورجال الأعمال والمستثمرين وكبار الاقتصاديين والتجار وأصحاب المؤسسات والهيئات العاملة في الإمارات عامة وإمارة عجمان خاصة، وكبار المسؤولين، وجمع غفير من المواطنين وأبناء القبال والجاليات العربية والإسلامية المقيمين في الدولة.

ودعا الجميع المولى عز وجل، أن يعيد هذه المناسبة على قيادة دولة الإمارات وشعبها بالخير والرخاء والازدهار، وعلى سموهما بموفور الصحة والعافية، مبتهلين إلى المولى تبارك وتعالى، أن يديم نعمة الأمن والأمان والاستقرار بين مختلف شرائح وأفراد مجتمع الإمارات.

وحضر الاستقبالات الشيخ أحمد بن حميد النعيمي ممثل صاحب السمو حاكم عجمان للشؤون الادارية والمالية، والشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط، ومعالي الشيخ الدكتور ماجد بن سعيد النعيمي رئيس ديوان الحاكم، والشيخ حميد بن عمار النعيمي، والشيخ راشد بن عمار النعيمي، وعدد من الشيوخ، وسعادة طارق بن غليطه الغفلي مدير مكتب الحاكم، وسعادة يوسف النعيمي مدير عام التشريفات والضيافة، وعدد من الشيوخ وكبار المسؤولين.