حمدان بن راشد يتقبل تهاني رؤساء البعثات القنصلية بعيد الأضحى المبارك

استقبل سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية، في مجلس زعبيل الكبير عصر اليوم، رؤساء البعثات القنصلية العربية والإسلامية والأجنبية في دبي، الذين قدموا التهاني والتبريكات إلى سموه بمناسبة عيد الأضحى المبارك. وقد تبادل سموه والقناصل التهاني بهذه المناسبة المباركة، متمنياً لدولهم وشعوبهم الخير والتقدم والرخاء. وتمنى القناصل بدورهم لدولة الإمارات قيادة وحكومة وشعباً دوام الخير والسلام و العطاء.

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