الحكام يؤدون صلاة عيد الأضحى المبارك

أدى أصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، صباح اليوم الأحد، صلاة عيد الأضحى المبارك.

عجمان

أدى صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان وسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان، صلاة عيد الأضحى المبارك في جامع الشيخ راشد بن حميد النعيمي بمدينة عجمان.

وأدى الصلاة إلى جانب سموهما، الشيخ أحمد بن حميد النعيمي ممثل صاحب السمو حاكم عجمان للشؤون الإدارية والمالية والشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط ومعالي الشيخ الدكتور ماجد بن سعيد النعيمي رئيس ديوان الحاكم والشيخ صقر بن راشد النعيمي والشيخ حميد بن عمار النعيمي والشيخ راشد بن عمار النعيمي وعدد من الشيوخ ووجهاء وأعيان البلاد وكبار المسؤولين والمواطنين وأبناء الجاليات العربية والإسلامية.

وأم المصلين فضيلة الشيخ حسين معين الحوسني الذي أوصى المسلمين بتقوى الله، داعياً الله أن يعيد علينا عيد الأضحى ونحن في هناء وسعادة ومن الخير في زيادة فإنه عيد بر وإحسان نقدم فيه الأضاحي شكراً للرحمن وتقربا إلى الكريم المنان، الذي أمر سيدنا ونبينا محمداً بالأضحية فقال "فصل لربك وانحر" وهي سنة خليل الرحمن أبي الأنبياء سيدنا إبراهيم عليه السلام الذي جعل الله تعالى من ذريته الأنبياء والمرسلين.

وقال فضيلته، إن منزلة أبي الأنبياء إبراهيم عليه السلام عند الله عظيمة فقد اختاره عز وجل واصطفاه والذي امتثل لأمر ربه بالاستسلام له وطاعته والإخلاص في عبادته فاتخذه الله تعالى خليلاً، والخيل أرفع مقاماً من المحبة ورسخ الله تعالى في قلبه اليقين وقوة الدين ووهبه العقل والحكمة فكان كلامه قوي الإقناع بالغ الحجة.

واتصف سيدنا إبراهيم عليه السلام بشمائل عظيمة واخلاق كريمة فكان تواباً إلى ربه وحليماً في طبعه فوصفه الله سبحانه بقوله "إن إبراهيم لحليم اواه منيب" وكان صادقاً في وعوده وفياً بعهوده وكريم النفس سخي اليد وكان يستقبل ضيفانه بوجه بشوش ويجلسهم في أحسن المواضع وألطفها ويسارع إلى إحضار الطعام لهم ويختار أجوده وأسمنه ويخدمهم بنفسه زيادة في إكرامهم.

وتطرقت خطبة العيد إلى حياة سيدنا إبراهيم عليه السلام والتي كانت مليئة بالإنجازات العظيمة ومنها بناء البيت الحرام الذي جعله الله تعالى مثابة للناس وأمناً داعياً ربه قائلاً "ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك انت العزيز الحكيم" فاستجاب الله عز وجل لدعاء إبراهيم عليه السلام وأرسل الينا خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد عليه الصلاة والسلام.

وأوصى فضيلة الشيخ الحوسني في خطبة العيد المؤمن بأن يقتدي بسيدنا إبراهيم عليه السلام في عبادته وخشيته وإخلاصه وأخلاقه وصدقه ووفائه وصبره وكرمه وتربية أبنائه ويتبع هدي النبي محمد عليه الصلاة والسلام.

وقال: "إن أعظم الأيام عند الله تبارك وتعالى يوم النحر وخير ما يقدمه المسلم في هذا اليوم لربه عز وجل ذبح الاضحية ويستحب للمضحي أن يأكل من أضحيته ويهدي إلى الأصدقاء والجيران ويتصدق على المحتاجين لتعم السعادة والبهجة كما يستحب التوسعة على الاهل والأولاد وتبادل الزيارات ونشر البسمة والفرحة، موصياً في خطبة العيد بتقوى الله عز وجل والاقتداء بابينا إبراهيم عليه السلام.

ودعا فضيلته في ختام الخطبة الله تبارك وتعالى بأن يوفق صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وإخوانهم أصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات لما فيه خدمة شعبهم وإسعاده وخدمة الإسلام والمسلمين، وتوجه بالدعاء إلى الله عز وجل بأن يغفر للمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات وأن يرحم الشيخ زايد والشيخ مكتوم وشيوخ الإمارات ويسكنهم فسيح جناته وأن يتغمدهم بواسع رحمته ورضوانه، كما دعا الله العلي القدير أن يرحم شهداء الوطن وان يجزي خير الجزاء أمهات الشهداء وآباءهم وزوجاتهم وأهليهم جميعاً وأن ينصر قوات التحالف العربي الذين تحالفوا على رد الحق الى أصحابه وأن ينشر الاستقرار والسلام في بلدان المسلمين والعالم أجمعين، وبعد الانتهاء من صلاة عيد الأضحى المبارك والخطبة تبادل صاحب السمو حاكم عجمان وسمو ولي عهده وأنجاله التهاني مع الشيوخ وكبار المسؤولين ووجهاء وأعيان البلاد وأبناء الدولة والمقيمين من أبناء الجاليات العربية والإسلامية.

رأس الخيمة

أدى صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة وسمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة صباح اليوم صلاة عيد الأضحى المبارك بمصلى العيد الكبير في خزام برأس الخيمة.

وأدى الصلاة إلى جانب سموهما، الشيخ عمر بن صقر القاسمي والشيخ أحمد بن صقر القاسمي رئيس مجلس إدارة هيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية "راكز" والشيخ أحمد بن سعود بن صقر القاسمي رئيس دائرة الخدمات العامة والشيخ خالد بن سعود بن صقر القاسمي نائب رئيس مجلس إدارة مكتب الاستثمار والتطوير والشيخ صقر بن سعود بن صقر القاسمي إلى جانب عدد من الشيوخ وأعيان ووجهاء البلاد وكبار المسؤولين والشخصيات وجموع المواطنين وأبناء الجاليات العربية والإسلامية.

وذكر فضيلة الشيخ محمد عبدالله سبيعان إمام وخطيب الصلاة المصلين بفضل هذا اليوم وحرمته والأخذ بسنة النبي صلى الله عليه وسلم في هذا اليوم المشهود الذي تنحر فيه الأضاحي تقرباً إلى الله تعالى.

وقال إنه يوم مبارك من أيام الله تعالى تعظم فيه شعائر الله ويلهج الناس فيه بالتكبير والتحميد والتهليل، وبارك للمسلمين بعيدهم السعيد الذي شرعه الله سبحانه بعد يوم عرفة لنفرح فيه بعوائد الإحسان والمغفرة وزيادة الحسنات، مشيراً إلى أنه يوم الحمد والنعمة وترسيخ قيم الخير والرحمة ونشر السعادة، حيث إنه يوم تعطى فيه الهدايا وتستعظم فيه الوصايا.

ودعا فضيلته العلي القدير أن يوفق صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وصاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة وسمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة وإخوانهم أصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات لما فيه خدمة شعبهم وإسعاده وخدمة الإسلام والمسلمين.

الفجيرة

أدى صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة وسمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة صباح اليوم صلاة عيد الأضحى المبارك بجامع الشيخ زايد الكبير في الفجيرة.

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وأدى الصلاة إلى جانب سموهما، الشيخ صالح بن محمد الشرقي رئيس دائرة الصناعة والاقتصاد بالفجيرة والشيخ مكتوم بن حمد الشرقي والشيخ سيف بن حمد بن سيف الشرقي رئيس هيئة المنطقة الحرة بالفجيرة والشيخ محمد بن حمد بن سيف الشرقي رئيس دائرة الحكومة الالكترونية بالفجيرة والشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي رئيس الاتحاد الإماراتي لبناء الأجسام والقوة البدنية والشيخ الدكتور محمد بن صالح بن محمد الشرقي، والشيخ سلطان بن صالح بن محمد الشرقي، والشيخ حمد بن صالح بن محمد الشرقي والمستشار الخاص لصاحب السمو حاكم الفجيرة سعيد محمد الرقباني، وسعادة محمد سعيد الضنحاني مدير الديوان الأميري بالفجيرة، وسعادة سالم الزحمي مدير مكتب ولي العهد بالفجيرة، وعدد من الشيوخ وكبار المسؤولين وأعيان البلاد وجمع غفير من المواطنين وأبناء الجاليتين العربية والإسلامية في الفجيرة.

وعقب الصلاة، تبادل صاحب السمو حاكم الفجيرة التهاني بهذه المناسبة مع جموع المصلين الذين قدموا لسموه أطيب التبريكات ..داعين الله العلي القدير أن يعيدها على سموه بموفور الصحة والسعادة وعلى شعب الإمارات والأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات.

أم القيوين

أدى صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين صباح اليوم صلاة عيد الأضحى المبارك في مسجد الشيخ زايد بمدينة ام القيوين.

وأدى الصلاة إلى جانب سموه، سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا ولي عهد أم القيوين.

كما أدى الصلاة إلى جانب سموهما، الشيخ خالد بن راشد المعلا رئيس الديوان الأميري بأم القيوين والشيخ محمد بن راشد المعلا والشيخ سيف بن راشد المعلا رئيس دائرة التنمية الاقتصادية والشيخ أحمد بن سعود بن راشد المعلا نائب رئيس المجلس التنفيذي لامارة أم القيوين والشيخ محمد بن سعود بن راشد المعلا رئيس مجلس أمناء جائزة راشد بن أحمد المعلا للقرآن الكريم والثقافة الإسلامية والشيخ ماجد بن سعود بن راشد المعلا رئيس دائرة السياحة والأثار والشيخ عبدالله بن سعود بن راشد المعلا رئيس دائرة المالية والشيخ على بن سعود بن راشد المعلا رئيس دائرة البلدية والشيخ صقر بن سعود بن راشد المعلا والشيخ حميد بن سعود بن راشد المعلا والمهندس الشيخ احمد بن خالد المعلا رئيس دائرة التخطيط العمراني وعدد من الشيوخ والمسؤولين.

وأم المصلين الشيخ محمد إبراهيم حميد حيث أوصاهم بتقوى الله حق التقوى ومراقبته في السر والعلانية والعمل بما يجب ويرضى الله.

وقال الخطيب إن يوم عيدنا هذا من أعظم الأيام وخير ما يقدمه المسلم في هذا اليوم لربه عز وجل ذبح الأضحية ويستحب للمضحي أن يأكل من أضحيته ويهدى إلى الأصدقاء والجيران ويتصدق على المحتاجين لتعم السعادة والبهجة.

وأضاف أنه في هذا اليوم المبارك يتقرب المسلمون إلى ربهم بذبح الأضاحي اتباعاً لسنة الخليلين إبراهيم ومحمد عليهما الصلاة والسلام موضحا أن هذه الأيام هي أيام رحمة وتسامح وفرح وسرور.

وقال الشيخ محمد في خطبته، عليكم أيها المسلمون ان تزينوا عيدكم بالتكبير وعموم الذكر وادخلوا السرور على أنفسكم وأهليكم واجعلوا فرحتكم بالعيد مصحوبة بتقوى الله مشيرا، إلى أن أداءها نور في الوجه والقلب وصلاح للبدن والروح وأنها تطهر القلوب وتكفر السيئات وتجلب الرزق والبركة.

دعا الخطيب الله سبحانه وتعالى أن يحفظ ويحمى دولة الإمارات من كل مكروه ويحفظ صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وإخوانهم أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات ويوفقهم لما فيه خدمة شعبهم وإسعاده وخدمة الإسلام والمسلمين.

كما ابتهل للعلي القدير أن يتغمد الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان وإخوانه المؤسسين "طيب الله ثراهم" برحمته، وأن يرحم الله شهداء الوطن وأن يجزى خير الجزاء أمهات الشهداء وأبائهم وزوجاتهم وأهليهم جمعيا وان ينصر قوات التحالف العربي الذين تحالفوا على رد الحق إلى أصحابه.

وعقب الصلاة تبادل صاحب السمو حاكم أم القيوين وسمو ولي عهد أم القيوين التهاني والتبريكات مع الشيوخ وكبار المسؤولين والمواطنين بهذه المناسبة السعيدة.

الشارقة

أدى سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، صباح اليوم، وبحضور سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة صلاة عيد الأضحى المبارك بمصلى البديع في مدينة الشارقة.

وأدى الصلاة إلى جانب سموهما، الشيخ خالد بن عبد الله بن سلطان القاسمي رئيس دائرة الموانئ البحرية والجمارك، والشيخ سلطان بن أحمد القاسمي رئيس مجلس الشارقة للإعلام، والشيخ سالم بن عبد الرحمن القاسمي رئيس مكتب سمو الحاكم، وعدد من الشيوخ وأصحاب المعالي والسعادة وكبار المسؤولين بالشارقة ووجهاء وأعيان البلاد، وجمع غفير من المصلين من أبناء الدولة وأبناء الجاليات العربية والإسلامية.

واستمع سمو ولي عهد الشارقة وجموع المصلين إلى خطبة عيد الأضحى والتي جاءت بعنوان "من أخلاق إبراهيم عليه السلام" التي ألقاها فضيلة الشيخ الدكتور عبدالله الحمادي واستهلها بتقديم التهاني للمسلمين بهذا اليوم المبارك وذكر المصلين فيها بفضائل العيد وما يحمل من عوائد الإحسان والمغفرة، وترسيخ قيم الخير والرحمة ونشر السعادة والبسمة وقبل كل ذلك تقوى الله، مبيناً سننه وواجباته وهدي رسولنا الكريم محمد صلى الله عليه وسلم فيه.

كما تناول في خطبته سيرة إبراهيم عليه السلام موضحاً مكانته ومنزلته، ومشيراً لكثير من الوقائع والأحداث التي حصلت في زمن أبي الأنبياء عليه السلام، مختتماً خطبته بالحث على طاعة الله والرسول صلى الله عليه وسلم، وموضحاً آداب الأضحية وأحكامها.

وعقب أداء الصلاة تقبل سمو ولي عهد الشارقة وسمو نائب حاكم الشارقة التهاني بعيد الأضحى المبارك من جموع المصلين.