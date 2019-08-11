الامارات | محمد بن راشد يؤدي صلاة عيد الأضحى في مسجد زعبيل

شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن راشد يؤدي صلاة عيد الأضحى في مسجد زعبيل والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أدى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي صلاة عيد الأضحى المبارك في مسجد زعبيل في دبي صباح اليوم.

وأدى الصلاة إلى جانب سموه ..سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي وسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية وعدد من الشيوخ والمسؤولين وجمع من المصلين.

وقد استمع صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم والمصلون إلى خطبة العيد التي أكد فيها إمام وخطيب الصلاة فضيلة الشيخ الدكتور عمر الخطيب أهمية وعظمة هذا اليوم الأغر يوم الفرح والسرور ويوم الإكثار من ذكر الله تعالى وتسبيحه وحمده إذ أمرنا سبحانه وتعالى بالإكثار من ذكره حيث قال "اذكروا الله كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا" ..وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم "إن أعظم الأيام عند الله تبارك وتعالى يوم النحر".

وأكد الشيخ عمر الخطيب أن هذه الأيام أيام ذكر الله تعالى وهي أيضا أيام فرح وسرور للأهل والأبناء وأيام التسامح والتلاقي والتصافح بين المسلمين مستشهدا بالحديث النبوي الشريف "ما من مسلمين يلتقيان فيتصافحان إلا غفر الله لهما قبل أن يتفارقا".

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وشدد إمام وخطيب الصلاة على أن أحب الأعمال إلى الله عز وجل عقب صلاة عيد الأضحى هو نحر الأضاحي.

وختم خطبته بالدعاء إلى الباري عز وجل أن يوفق صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" وإخوانهما أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات لما فيه خدمة الوطن والمواطن والدين وأن يديم على دولتنا وشعبنا ومجتمع الإمارات نعمة الأمن والأمان والرخاء والسعادة.

كما توجه بالدعاء إلى الخالق سبحانه وتعالى بأن يرحم الشيخ زايد والشيخ راشد والشيخ مكتوم "طيب الله ثراهم" رحمة واسعة ويسكنهم وشهداء الوطن الأبرار فسيح جناته.