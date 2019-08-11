الامارات | محمد بن راشد يستقبل المهنئين بعيد الأضحى المبارك

شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن راشد يستقبل المهنئين بعيد الأضحى المبارك والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 11 أغسطس 2019

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي في مجلس زعبيل الكبير بدبي صباح اليوم المهنئين بعيد الأضحى المبارك.

وقد تقبل سموه وإلى جانبه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي وسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية التهاني والتبريكات بهذه المناسبه المباركة من عدد من الشيوخ وأعيان البلاد والوزراء وكبار المسؤولين في الدولة من مدنيين وعسكريين.

كما تقبل سموه التهاني من جموع المواطنين ووجهاء وأبناء القبائل ورجال الدين وأبناء الجاليات العربية والإسلامية والأجنبية في الدولة الذين قدموا التهاني إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم داعين الله العلي القدير أن يحفظ سموه ويديم عليه موفور الصحة والسعادة ويحفظ قيادتنا الرشيدة وشعبنا ودولتنا الحبيبة من كل سوء.