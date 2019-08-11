شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن راشد يستقبل المهنئين بعيد الأضحى المبارك والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 11 أغسطس 2019
استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي في مجلس زعبيل الكبير بدبي صباح اليوم المهنئين بعيد الأضحى المبارك.
وقد تقبل سموه وإلى جانبه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي وسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية التهاني والتبريكات بهذه المناسبه المباركة من عدد من الشيوخ وأعيان البلاد والوزراء وكبار المسؤولين في الدولة من مدنيين وعسكريين.
كما تقبل سموه التهاني من جموع المواطنين ووجهاء وأبناء القبائل ورجال الدين وأبناء الجاليات العربية والإسلامية والأجنبية في الدولة الذين قدموا التهاني إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم داعين الله العلي القدير أن يحفظ سموه ويديم عليه موفور الصحة والسعادة ويحفظ قيادتنا الرشيدة وشعبنا ودولتنا الحبيبة من كل سوء.
كانت هذه تفاصيل خبر الامارات | محمد بن راشد يستقبل المهنئين بعيد الأضحى المبارك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.