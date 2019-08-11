محمد بن زايد يهنئ رئيس الدولة وحكام الإمارات وشعبها بعيد الأضحى

أبوظبي (وام) هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، بمناسبة عيد الأضحى المبارك، صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وأصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، وأولياء عهودهم ونواب الحكام، داعياً المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة المباركة على سموهم بموفور الصحة والعافية والسعادة.

كما هنأ سموه بهذه المناسبة حماة الوطن أبناء قواتنا المسلحة المخلصين في ميادين الحق والواجب والإنسانية، داعياً الله عز وجل أن يحفظهم من كل مكروه، ويسدد خطاهم، ويبارك جهودهم.

ووجّه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان التهنئة إلى شعب الإمارات والمقيمين على أرضها الطيبة، سائلاً المولى تعالى أن يعيده عليهم بالخير والسعادة، ويحفظ وطننا، ويديم عليه نعم الأمن والأمان والرخاء.

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