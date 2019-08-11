خلال اتصالات هاتفية.. محمد بن زايد يتبادل التهاني بالعيد مع عدد من قادة الدول الشقيقة

أبوظبي (وام) تبادل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، التهاني بمناسبة عيد الأضحى المبارك، خلال اتصالات هاتفية، مع كل من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، عاهل المملكة العربية السعودية الشقيقة، وصاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت الشقيقة، وصاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل مملكة البحرين الشقيقة، وفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة، والفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان، وسمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، ولي عهد دولة الكويت.

ونقل سموه لهم، خلال الاتصالات، أطيب تهاني صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بهذه المناسبة المباركة، وتمنياته لهم موفور الصحة والسعادة، راجياً المولى عز وجل أن يعيدها عليهم وعلى شعوبهم وبلدانهم الشقيقة بالخير ومزيد من التقدم والأمن والاستقرار. من جانبهم، أعرب قادة الدول الشقيقة عن تهانيهم لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بهذه المناسبة المباركة، سائلين الله تعالى أن يديم على دولة الإمارات وشعبها الرخاء والازدهار والتقدم في ظل قائد مسيرتها المباركة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله.

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