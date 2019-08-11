نائب رئيس الدولة: حفظ الله الإمارات وأبناءها

دبي (الاتحاد)

توجه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، إلى المولى عز وجل أن يحفظ دولة الإمارات العربية المتحدة وأمنها ومكتسباتها وأبناءها وأجيالها، وابتهل سموه إلى المولى عز وجل أن يرزقه القوة والحكمة لخدمة الوطن والمواطنين والإسلام والمسلمين.

وقال سموه في تغريدة على «تويتر»: «في هذا اليوم العظيم.. نسأل الله أن يتقبل تلبية الحجاج ودعاءهم، ونسأل الله في هذا اليوم أن يحفظ بلدنا، وأمننا ومكتسباتنا ويحفظ أبناءنا وأجيالنا، ونسأل الله أن يرزقنا القوة والحكمة لخدمة الوطن والمواطنين والإسلام والمسلمين.. وكل عام وشعوبنا الإسلامية بألف خير».