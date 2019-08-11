حمدان بن زايد يهنئ رئيس الدولة ونائبه ومحمد بن زايد والحكام

أبوظبي (وام) هنأ سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، راجياً المولى عزّ وجلّ أن يعيد هذه المناسبة على سموّه بموفور الصحة والعافية.

كما هنأ سموه، صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وأصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات، وسمو أولياء العهود ونواب الحكام، راجياً المولى تعالى أن يعيده عليهم وعلى شعب الإمارات باليمن والخير والبركات، وأن يحفظ دولة الإمارات، ويديم على شعبها والمقيمين على أرضها نعمة الأمن والأمان والتقدم والازدهار.

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