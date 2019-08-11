مليونا حاج يتوافدون على مكة المكرمة

عرفات (وام) بلغ إجمالي عدد الحجاج القادمين إلى مكة المكرمة من خارج وداخل السعودية حتى الليلة الماضية مليونين و96 ألفاً و23 حاجاً. ووفقاً للهيئة العامة للإحصاء السعودية، فإن هذا العدد لا يشمل حجاج الداخل من مكة المكرمة.

وبدأ حجاج بيت الله الحرام منذ فجر أمس التاسع من شهر ذي الحجة لعام 1440 هـ بالتوجه إلى صعيد عرفات الطاهر، مقبلين على المناجاة، متضرعين إلى الله عز وجل في يوم الحج الأكبر، مكثرين من الدعاء طلباً للمغفرة والرحمة. ووفرت مختلف القطاعات الحكومية العاملة في خدمة الحجاج بالمملكة العربية السعودية في مختلف أنحاء المشعر، الخدمات الطبية والإسعافية والتموينية، وما يحتاج إليه ضيوف الرحمن.

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