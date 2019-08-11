مكة المكرمة (الاتحاد) هطلت أمطار غزيرة على صعيد جبل عرفات، أمس، مع وقوف أكثر من مليوني حاج من كل أنحاء العالم عليه لأداء فريضة الحج هذا العام. ودعا الدفاع المدني السعودي، الحجاج في مشعر عرفات إلى أخذ تدابير الحيطة والحذر أثناء هطول الأمطار وتجنب الأماكن المنخفضة وملامسة الأجسام المعدنية الموصلة للتيار الكهربائي. من جهة أخرى، تتابع القيادة الرشيدة للمملكة العربية السعودية، تحركات ضيوف الرحمن، وما يجري بين المشاعر المقدسة لتسيير مناسك الحج بكل يسر وسهولة.

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