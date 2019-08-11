170 ألف حاج في الساعة الطاقة الاستيعابية للمطاف بالحرم

مكة المكرمة ( الاتحاد)

كشفت وزارة المالية بمنطقة مكة المكرمة عن مشاريع لتوسعة المطاف وإنهاء الأعمال المخطط لها بنجاح وإعادة فتح بوابات «الملك عبدالعزيز، والعمرة، والفتح»، كما كشفت عن مشروع التوسعة السعودية الثالثة للمسجد الحرام والعناصر المرتبطة به من حيث تأمين التسهيلات والخدمات المقدمة لضيوف الرحمن لموسم حج 1440هـ.

واستعرضت الرئاسة العامة لشؤون الحرمين خطتها واستعداداتها لموسم الحج الحالي، إذ بلغت الطاقة الاستيعابية للمطاف 170 ألف طائف في الساعة، كما سخرت 12 ألف موظف وعامل، وجهزت 210 أبواب، و40 سلماً كهربائياً، و321 مشربية زمزم، و37 ألف حافظة ماء زمزم، و11700 عربة كهربائية ويدوية، و314 مروحة رذاذ. فيما قدمت أمانة مكة خطتها واستعداداتها لموسم حج 1440هـ، من خلال تهيئة الخدمات البيئية، وتسخير 23100 عامل من الأمانة والشركات والمؤسسات العاملة تحت إشرافها، وتوفير 700 معدة وآلية، وتجهيز 5 مجازر و4 مسالخ.

وقدمت الشؤون الصحية، خطتها واستعداداتها لموسم حج 1440هـ، إذ جهزت 30 ألف موظف وعامل، و17 مستشفى، و108 مراكز صحية، و3535 سريراً بالمستشفيات، و252 سريراً لضربات الشمس بالمشاعر المقدسة، و16 مركز طوارئ بمنشأة الجمرات.

وتمثلت خطة هيئة الهلال الأحمر السعودي لموسم حج العام الحالي في تقديم الخدمة الطبية الإسعافية الطارئة والسريعة ومباشرة الحوادث، وتقديم الخدمات للحجاج بدءاً من منافذ الوصول للمملكة وحتى مغادرتهم، وتوفير فرق تخصصية، و2700 من القوى البشرية، و50 مركزاً دائماً ومؤقتاً، و4 عربات متحركة، و299 آلة.

وقدمت شركة المياه الوطنية بمنطقة مكة المكرمة خلال الاجتماع خطتها واستعداداتها لموسم الحج عبر إدارة توزيع المياه على المناطق بالضغوط المناسبة وتشغيل وصيانة شبكات الصرف الصحي ومحطات المعالجة وشبكات مكافحة الحريق والتكييف بمنى، فيما يبلغ معدل كميات المياه الواردة من محطات التحلية لمكة المكرمة من 8 إلى 12 ذي الحجة 700 ألف م3، ويصل التخزين الاستراتيجي بالخزانات مليوني م3، وينفذ خطتها 4000 عامل.