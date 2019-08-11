لا حالات وبائية بين الحجاج

مكة المكرمة (واس) أكد معالي الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، وزير الصحة السعودي، أن الوضع الصحي لحجاج بيت الله الحرام مطمئن ولم تسجل أي حالة وبائية، وأن الخطط المنفذة في الفترة الماضية بالتنسيق مع الدول الأخرى لضمان سلامة حجاجها، خصوصاً من الأمراض المعدية، تسير وفق ما خطط لها.

وقال معاليه: «الحج فيه أكثر من 2 مليون شخص يجتمعون في مكان محدود ولا يوجد مثل هذا الاجتماع في العالم، يأتون من أكثر من 102 دولة، فنحن حريصون على خلو الحج من الأمراض المعدية وضمان سلامة الحجاج حتى يعودوا إلى بلادهم سالمين ويتموا حجهم بكل سلام». وعن استعدادات وزارة الصحة لموسم حج هذا العام، قال معاليه: نحن نستعد منذ فترات طويلة للحج، ويتم التنسيق لتجهيز مجموعة من المستشفيات، فلدينا خمسة وعشرين مستشفى في المشاعر المقدسة وفي مكة المكرمة والمدينة المنورة لخدمة حجاج بيت الله الحرام.

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