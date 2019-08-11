300 ألف مريض و5600 عملية نوعية في «خليفة التخصصي برأس الخيمة»

مريم بوخطامين (رأس الخيمة)

قال الدكتور ميونغ هونغ سونغ، المدير التنفيذي لمستشفى الشيخ خليفة التخصصي برأس الخيمة، إن المستشفى استقبل منذ افتتاحه في فبراير 2015 حتى منتصف العام الجاري 300 ألف مريض منهم 170 ألف مريض في العيادات الخارجية و130 ألف مريض في قسم الطوارئ، ويواصل تقديم خدماته المتخصصة لمحتاجيها من مرضى الأورام والقلب والأعصاب في المنطقة، وفقاً لأحدث البروتوكولات والممارسات العلاجية.

وأوضح المدير التنفيذي خلال احتفال مستشفى الشيخ خليفة التخصصي في رأس الخيمة، أمس، بمرور 5 أعوام على إدارته من قبل مستشفى جامعة سيؤول الوطنية في كوريا الجنوبية، أن الأقسام الداخلية في المستشفى استقبلت نحو 14700 مريض، وأجريت نحو 5600 عملية جراحية نوعية في مراكز التميز الثلاثة التي يحتضنها المستشفى «مركز طب وجراحة الأورام ومركز طب وجراحة القلب والأوعية الدموية ومركز طب وجراحة الأعصاب»، إلى جانب الأقسام والوحدات الطبية ذا العلاقة التخصصية، مشيراً إلى إن المستشفى مدد عقد الشراكة مع المكتب الطبي في وزارة شؤون الرئاسة لتشغيل وإدارة المستشفى، وذلك بعد تحقيق العديد من الإنجازات معها.

من جانبه، أوضح الدكتور مصطفى السيد الهاشمي، رئيس الاتصال الحكومي والعلاقات الدولية في مستشفى الشيخ خليفة التخصصي، أن الجهود التي امتدت على مدى 5 أعوام قد آتت ثمارها من خلال تبني المستشفى أفضل المعايير الطبية لتتماشى مع المتطلبات العالمية التي تطبقها المنشآت الصحية المرموقة، مثمناً دعم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، والمتابعة الحثيثة والمستمرة التي يوليها سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، لمبادرات رئيس الدولة، حفظه الله، ما كان لها بالغ الأثر في سير المشاريع الطبية والتنموية على أكمل وجه وبأعلى المواصفات العالمية، متوجهاً بجزيل الشكر لكافة القائمين على المكتب الطبي في وزارة شؤون الرئاسة، على متابعتهم الحثيثة وتوفير كل ما يلزم لإنجاز المشروع على أكمل وجه، لتحقيق كامل الأهداف المرجوة للمستشفى لتقديم خدماته العلاجية الفائقة الجودة لمحتاجيها من المرضى. ولفت إلى أن المكتب الطبي بإدارة مديره العام حسن أحمد الزعابي، يتابع بشكل حثيث دعم المستشفى ورفع كفاءته الطبية والفنية والإدارية من خلال استحداث أقسام جديدة وتزويده بالأجهزة والتقنيات الحديثة التي تدعم أهدافه المنشودة التي أنشئ لأجلها كصرح طبي متميز ليس فقط على مستوى الدولة، وكذلك على مستوى المنطقة لضمان توفير أفضل خدمات الرعاية الطبية.

حضر الحفل عدد من كبار المسؤولين في المكتب الطبي في وزارة شؤون الرئاسة، وجمع من رؤساء الدوائر المحلية والاتحادية والقطاع الخاص في إمارة رأس الخيمة، كما حضر الحفل الدكتور سي جون أوه، رئيس جامعة سيؤول الوطنية، الرئيس الأعلى لمجلس إدارة مستشفى جامعة سيؤول الوطنية، والدكتور يوم سو كيم، الرئيس والمدير التنفيذي للمستشفى والوفد المرافق.