ولي عهد الفجيرة يعزي في وفاة محمد قدور اليماحي وعلي خميس اليماحي

الفجيرة (وام) قدم سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، عصر أمس، واجب العزاء في وفاة المغفور له محمد قدور اليماحي.

وأعرب سموه، خلال زيارته مجلس العزاء في منطقة الطويين بإمارة الفجيرة، عن خالص تعازيه وصادق مواساته لأسرة وذوي الفقيد، داعياً الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان. حضر تقديم واجب العزاء سالم الزحمي مدير مكتب ولي عهد الفجيرة وعدد من المسؤولين في حكومة الفجيرة.

كما قدم سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، أمس، واجب العزاء في وفاة المغفور له علي خميس راشد اليماحي.

وأعرب سمو ولي عهد الفجيرة خلال زيارته مجلس العزاء في منطقة سكمكم بالفجيرة، عن خالص تعازيه وصادق مواساته لأسرة وذوي الفقيد، داعياً الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان. حضر تقديم واجب العزاء سالم الزحمي مدير مكتب ولي عهد الفجيرة وعدد من المسؤولين في الفجيرة.

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