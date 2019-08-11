23 % من «الهيئات الانتخابية» حاملو شهادات عليا

ناصر الجابري (أبوظبي)

أكدت اللجنة الوطنية للانتخابات، أن نسبة من يحمل شهادة الثانوية العامة فأعلى من أعضاء الهيئات الانتخابية في انتخابات المجلس الوطني الاتحادي المقبلة تصل إلى 74%، حيث يبلغ عددهم 251 ألفاً و214 مواطناً، منهم 23% من حاملي الشهادات العليا والذين يصل عددهم إلى نحو 79 ألف مواطن.

وأشارت اللجنة إلى أن توزيع الهيئة الانتخابية في أبوظبي يشمل 22 ألفاً و427 مواطناً من حملة شهادة البكالوريوس فأعلى، بينما يصل إجمالي المواطنين من حملة شهادتي الثانوية العامة والدبلوم إلى نحو 45 ألف مواطن، أما في دبي فتبلغ نسبة أعضاء الهيئة الانتخابية من حملة شهادة الثانوية فأعلى إلى 78%، كما يشكل حملة الشهادات العليا 27% من إجمالي عدد أعضاء الهيئة الانتخابية في الشارقة، حيث يصل عددهم إلى 17 ألف مواطن، بينما تصل نسبة أعضاء الهيئة الانتخابية في عجمان من حملة شهادة الثانوية العامة فأعلى إلى 81% من الكتلة الانتخابية، كما تصل النسبة إلى 82% في إمارة القيوين، بينما يبلغ عدد المواطنين من حملة شهادة الثانوية العامة والدبلوم في رأس الخيمة نحو 32 ألف مواطن، و23 ألف مواطن في الفجيرة.

وأوضحت اللجنة أن المؤهل العلمي لا يعد أحد الاشتراطات الواجب تقديمها من قبل المرشح خلال فترة التسجيل للانتخابات والتي تبدأ من 18 أغسطس الجاري وحتى الـ22 منه، حيث نصت التعليمات التنفيذية أنه يكتفى بإلمام المرشح بالقراءة والكتابة بغض النظر عن المؤهل العلمي أو الشهادة الدراسية التي يحملها لاستقبال طلب ترشحه رفقة الوثائق الأخرى، وسيتم تقديم استمارة خاصة تثبت إلمام المرشح بالقراءة والكتابة خلال فترة التسجيل للتحقق من قدرة المرشح على ذلك.

وبينت اللجنة أن الإجراءات والضوابط الانتخابية لم تفرق بين من يحمل شهادة علمية ومن لا يحملها، باعتبار أن حق الترشح والتصويت هو من الحقوق الأساسية لكل فرد مواطن من أعضاء الهيئات الانتخابية وتنطبق عليه الشروط التي تم إيضاحها من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي للجنة، حيث حرصت التعليمات التنفيذية على مبدأ العدالة بين المرشحين وتكافؤ الفرص بينهم دون الإخلال بفرصة أي مرشح لأي سبب من الأسباب.