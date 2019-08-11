شرطة أبوظبي: بالتزامكم.. العيد آمن

أبوظبي (الاتحاد)

دعت شرطة أبوظبي السائقين إلى الالتزام بقوانين وأنظمة السير والمرور، وتجنب السرعات الزائدة على الطرق الداخلية والرئيسة، وعدم تجاوز الإشارة الضوئية الحمراء، محذرة من مخاطر التزويد والضجيج والانشغال بغير الطريق.

وحثت، في بيان لها بعنوان «بالتزامكم العيد آمن»، على إفساح الطريق لمركبات الإسعاف والدفاع المدني والشرطة والمواكب الرسمية، وترك مسافة أمان بينهم وبين المركبة الأمامية، وإعطاء الأولوية للمشاة، واستخدام حزام الأمان، والانتباه لتحركات الأطفال داخل المركبة، والتقيد بجلوس الأطفال في عمر أربع سنوات وما دون في المقاعد المخصصة لهم.

ودعت السائقين ضمن مبادرتها للتوعية المجتمعية تحت شعار «سعادتنا.. سلامتكم» إلى الالتزام بتعليمات عناصر المرور، الذين يقومون بتنظيم حركة السير والمرور حول المسالخ، والحرص على إيقاف مركباتهم بصورة صحيحة في المواقف المخصصة، وحذرتهم من الوقوف العشوائي، ما يؤدي إلى عرقلة حركة السير والمرور.

وأكد العميد محمد ضاحي الحميري مدير مديرية المرور والدوريات تكثيف الدوريات الشرطية والأمنية حول مصليات العيد، والمراكز التجارية والأسواق والحدائق والمتنزهات العامة لتقديم كافة أنواع الدعم والاستجابة باتباع أحدث الوسائل وأسرعها.

وحث السائقين على عدم الانشغال بالرد على رسائل المعايدة والمكالمات الهاتفية أثناء القيادة مما يؤدي إلى تشتيت الذهن عن متابعة الطريق، وقد ينجم عنه حوادث مرورية ووفيات وإصابات بالغة.

وناشدهم بضرورة الالتزام بالسرعات المقررة وعدم تجاوزها والتأكد من صلاحية إطارات مركباتهم واستخدام حزام الأمان وترك مسافة كافية خلف المركبات، والتركيز والانتباه لكافة مفاجآت الطريق.

ودعا الحميري الأسر إلى مراقبة الأبناء خلال عطلة العيد، مشدداً على خطورة السماح للأحداث بقيادة المركبات من دون رخصة، أو السماح لهم بالمشاركة في التجمعات الشبابية والقيام بالحركات الخطرة بالمركبات «التفحيط أوالتسابق»، ما يعرّض حياتهم وحياة الآخرين للخطر.

من ناحية أخرى، أكملت مديرية شرطة منطقة العين بقطاع الأمن الجنائي جاهزيتها لعيد الأضحى المبارك بوضع خطط أمنية، لتوفير الأمن والسلامة للجمهور وأفراد المجتمع في مدينة العين أثناء إجازة العيد.

وأوضح العقيد مبارك سيف السبوسي مدير مديرية شرطة منطقة العين أن الخطط تركز على سلامة الجمهور والزوار بمدينة العين في مختلف المناطق والمصليات والحدائق والمتنزهات العامة والأحياء السكنية وعلى مداخل ومخارج المدينة، من خلال وجود عناصر الشرطة المكثف في تلك الأماكن لتقديم المساعدة لهم.

وذكر أنه سيتم تكثيف الدوريات الأمنية والمرورية في الأماكن التي من المتوقع أن تشهد ازدحاماً جماهيرياً ومرورياً، كالأسواق والأماكن السياحية وأمام المراكز التجارية الحيوية في المدينة.