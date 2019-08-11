الامارات | رائدا الفضاء الإماراتيان: 45 يوماً تفصلنا عن بدء الرحلة إلى المحطة الفضائية

شكرا لقرائتكم خبر عن رائدا الفضاء الإماراتيان: 45 يوماً تفصلنا عن بدء الرحلة إلى المحطة الفضائية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أفاد رائدا الفضاء الإماراتيان هزاع المنصوري وسلطان النيادي، بأنه لم يتبق على انطلاق المحطة الدولية في الفضاء سوى 45 يوماً، موجهين التهنئة للجميع بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

وقالا: «يتبقى 45 يوماً على مهمتنا التاريخية، ونستعد للانطلاق، ونحن في المرحلة النهائية من التدريبات»، مطالبين الجميع بدعمهما.

ويقضي رائد الفضاء الإماراتي هزاع المنصوري خطة تدريب حالياً استعداداً للرحلة إلى المحطة الدولية في الفضاء، المقرر انطلاقها في الـ25 من سبتمبر المقبل، وفق مركز محمد بن راشد للفضاء، وتتضمن هذه التدريبات محاكاة لعملية الإقلاع، والوصول إلى المحطة الدولية في الفضاء، والرجوع منها، إضافة إلى طرق التعامل مع الأمور الطارئة وغير الاعتيادية، إذ يتدرب المنصوري مع الفريق الأساسي، ويتدرب النيادي مع الفريق البديل، وكل فريق يتألف من ثلاثة رواد فضاء.

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ومن المقرر أن ينطلق هزاع، وهو أول رائد فضاء إماراتي، إلى المحطة الدولية في الفضاء على متن مركبة «سويوز إم إس 15»، التي ستنطلق من محطة «بايكونور» الفضائية في كازاخستان، وسيقضي ثمانية أيام على متن محطة الفضاء الدولية، ثم سيعود على متن المركبة «سويوز إم إس 12».

يذكر أن هزاع المنصوري، وهو ضابط طيار عسكري، ومن أبرز طياري الـ«إف-16» الحربية، تخرّج في كلية خليفة بن زايد الجوية، وتَمكُّنه من عمله وطموحه اللامحدود جعلاه ضابط طيار استعراضياً، وكان من أوائل الطيارين الإماراتيين والعرب المشاركين في معرض دبي للطيران في عروض استعراضية في الذكرى الـ50 للقوات المسلحة الإماراتية، واليوم الوطني الإماراتي عام 2017، واحتفالات اليوبيل الذهبي لتأسيس القوات المسلحة الإماراتية.

أمّا سلطان النيادي، فقد عمل قبل التحاقه ببرنامج الإمارات لرواد الفضاء في القوات المسلحة مهندس أمن شبكات، ويحمل شهادة الدكتوراه في تخصص منع تسريب المعلومات.

ووقع الاختيار على المنصوري والنيادي ليكونا أول رائدي فضاء إماراتيين من بين 4022 مرشحاً تقدموا للالتحاق ببرنامج الإمارات لرواد الفضاء، بعد سلسلة طويلة من الاختبارات الطبية والنفسية المتقدمة، ومجموعة من المقابلات الشخصية وفق أعلى المعايير العالمية.