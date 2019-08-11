الامارات | منفذ حتا يستقبل 10 آلاف مسافر يومياً خلال «الأضحى»

شكرا لقرائتكم خبر عن منفذ حتا يستقبل 10 آلاف مسافر يومياً خلال «الأضحى» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف مدير مركز جمارك حتا، حمد كاجور، أنه من المتوقع مرور من 8 آلاف إلى 10 آلاف مسافر يومياً خلال أيام العيد عبر مركز حتا، الذي أجرى استعدادات مبكرة بتخصيص أربعة مسارات في ساعات الذروة، ما سيؤدي إلى انسيابية العمل وتسهيل حركة دخول وخروج المسافرين في المنفذ، وذلك من خلال تضافر جميع الجهود المشتركة مع الشركاء الاستراتيجيين، كما سيهنئ موظفو المركز المسافرين ويهدونهم حلوى العيد والضيافة.

وأضاف: تم زيادة عدد ضباط الجمارك المناوبين للتسهيل على القادمين، وسرعة إنجاز إجراءاتهم الجمركية، مشيراً إلى أن جمارك دبي تبذل جهوداً كبيرة لخدمة زوار دبي وتحقيق سعادتهم.

يذكر أن منفذ حتا الحدودي نقطة عبور محورية سواء على صعيد المسافرين الخليجيين أو الشحن البري، حيث يقوم بدور كبير في تسهيل الحركة التجارية وحركة المسافرين بين دبي وسلطنة عمان، الذين تصل نسبتهم سنوياً إلى ما يقارب مليوني مسافر، كما يمثل مركزاً محورياً للنقل البري بين سلطنة عمان وبقية دول مجلس التعاون الخليجي.