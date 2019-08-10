محمد بن زايد يتبادل التهاني هاتفياً مع عاهل البحرين بعيد الأضحى المبارك

تبادل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، هاتفياً، التهاني مع الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البحرين بمناسبة عيد الأضحى المبارك.
ونشر حساب "تويتر" الرسمي لأخبار صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، أن "محمد بن زايد يتبادل التهاني هاتفياً مع الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البحرين بمناسبة عيد الأضحى المبارك".
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