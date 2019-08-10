محمد بن زايد يتبادل التهاني هاتفياً مع الرئيس المصري بعيد الأضحى المبارك

تبادل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، هاتفياً، التهاني بمناسبة عيد الأضحى المبارك مع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي. ونشر حساب "تويتر" الرسمي لأخبار صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، أن "محمد بن زايد والرئيس المصري عبدالفتاح السيسي يتبادلان التهاني، خلال اتصال هاتفي، بمناسبة عيد الأضحى المبارك".



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