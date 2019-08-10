حجاج الدولة ينفرون من عرفات إلى مزدلفة بعد أداء الركن الأعظم

أدى حجاج الدولة الركن الأعظم من فريضة الحج بالوقوف على صعيد عرفات اليوم، بين ضيوف الرحمن من مختلف دول العالم.

ووقف الحجاج في عرفات داعين الله العلي القدير ومكبرين ومهللين، ثم نفروا من صعيده الطاهر إلى مزدلفة، استعداداً للتوجه إلى مشعر منى ورمي الجمرات ونحر الهدي وأداء بقية المناسك.

ومر يوم عرفات بيسر وسلام على ضيوف الرحمن حجاج الدولة، وذلك بفضل الجهود الكبيرة المبذولة من قبل فرق ولجان بعثة الحج الرسمية المتواجدة لراحتهم وتوفير كافة احتياجاتهم وتهيئة كل الإمكانيات المناسبة لهم حتى يؤدوا هذا الركن العظيم بكل راحة وطمأنينة ويسر.

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وأكد سعادة الدكتور محمد مطر الكعبي رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف رئيس بعثة الحج الرسمية، أن حجاج الدولة بخير، وأن تفويجهم من مشعر منى إلى عرفات ومنه إلى مزدلفة اكتمل بسلام ويسر تنفيذاً للخطة التي اعتمدتها البعثة الرسمية بالتعاون مع الجهات ذات الصلة في المملكة العربية السعودية الشقيقة في هذا الشأن، وبفضل تعاون فرق عمل وأصحاب الحملات خاصة أثناء تنقلهم بين المشاعر المقدسة باستخدام قطار المشاعر والحافلات، إذ بدى التنسيق والتنظيم واضحاً في انسيابية حركة الحجاج.

وثمن الكعبي الجهود التي تبذلها المملكة العربية السعودية التي أثبتت للعالم قدرتها على تحقيق خدمة متكاملة لملايين الحجاج من أصقاع البشرية.

ورفع الكعبي أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وأصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى حكّام الإمارات بمناسبة عيد الأضحى المبارك.