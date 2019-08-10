محمد بن راشد سيؤدي صلاة عيد الأضحى في مسجد زعبيل بدبي

يؤدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، صلاة عيد الأضحى المبارك صباح غد، في مسجد زعبيل بدبي. ويستقبل سموه في مجلس زعبيل الكبير عقب الصلاة مباشرة، المهنئين بهذه المناسبة المباركة، أعادها الله على دولتنا بالخير واليمن والبركات.

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