محمد بن زايد يتبادل التهاني هاتفياً مع أمير الكويت بعيد الأضحى المبارك

تبادل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، هاتفياً، التهاني والتبريكات بمناسبة عيد الأضحى المبارك، مع أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.

ونشر حساب "تويتر" الرسمي لأخبار صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، أن "محمد بن زايد يتبادل خلال اتصال هاتفي، التهاني والتبريكات بمناسبة عيد الأضحى المبارك مع أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح".