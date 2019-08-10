"أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية" تكرّم موظفيها المتميزين

في إطار حرصها على إرساء مفاهيم التميز والابتكار في بيئة العمل، والارتقاء بمفهوم التميز الوظيفي وتأصيله في ثقافة المؤسسة ليكون نهجاً فريداً لأسلوب العمل فيها، نظمت "هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية" مؤخراً في مقرها الرئيسي بمدينة أبوظبي، وبحضور سعادة سعيد البحري سالم العامري مدير عام الهيئة وأصحاب السعادة المديرين التنفيذيين وقيادات وموظفي الهيئة، إلى جانب ممثلين عن وزارة الداخلية، حفلاً لتكريم موظفيها المتميزين الذين فازوا بأوسمة الأفراد في جائزة "الناموس للتميز الإداري والوظيفي" وجائزة "حصاد للتميز الداخلي" والتي كانت تنظم على المستوى الداخلي للجهات التي انبثقت عنها الهيئة، لإعداد الموظفين لدخول "جائزة أبوظبي للأداء الحكومي المتميز".

وأكد سعادة سعيد البحري سالم العامري في كلمة استهل بها بداية، الحرص الكبير للقيادة الرشيدة في ترسيخ ثقافة ومرتكزات التميّز بين أفراد المجتمع ومؤسساته، وأهمية ذلك في تحقيق الرفعة والنماء للوطن، لافتاً إلى أن التميّز الوظيفي ينعكس على الأداء المؤسسي ويسهم في تعزيزه والنهوض به، لما يرقى لتطلعات القيادة وسعادة المجتمع، ومشدداً على ضرورة ترسيخ قيم ومبادئ التميز وجعلها ثقافة مؤسسية تثري جودة الحياة في بيئة العمل بمزيد من الإيجابية والتحفيز والسعادة.

وقال سعادته: "نفتخر اليوم بوجود نخبة من موظفينا المتميزين والمبدعين معنا في هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، فهذه النخبة التي اختارت التميّز نهجاً لها وأسلوب عمل، هي إضافة كبيرة لمؤسستنا الفتية وثروة حقيقية نعتز بها، ونسعى لتمكينها ودعمها في مواصلة التميز والريادة، انطلاقاً من إيماننا التام بأن العنصر البشري هو الأهم في رحلتنا نحو تحقيق أهدافنا واستراتيجياتنا، وهو المحرك الأساس والداعم الرئيس لتميز المؤسسة ونهضتها".

وثمّن سعادته الدور الكبير لوزارة الداخلية في تقييم الموظفين المشاركين بجائزة "الناموس للتميز الإداري والوظيفي"، وملاحظاتهم الثرية التي قدموها لهم من خلال التقارير التعقيبية، والتي تعتبر مرتكزات صلبة وموجهات مهمة لانطلاقة قوية وجديدة للموظفين المشاركين، موجهاً فريق التميّز في الهيئة إلى المباشرة في تأسيس جائزة داخلية جديدة للتميّز تراعي كافة مجالات عمل الهيئة، لإتاحة الفرصة أمام جميع الموظفين للمشاركة وإبراز إنجازاتهم وقدراتهم.

وفاز بوسام المدير التنفيذي سعادة محمد سعيد النعيمي المدير التنفيذي للخدمات المؤسسية، والدكتورة سلامة سهيل المهيري مدير المختبرات البيطرية بوسام الإشراف الإداري، وحصدت أسماء عبدي محمد وسام خدمة المتعاملين الإشرافي، وذهب وسام المجال التخصصي لخولة جمعة الوحشي، كما فازت زليخة محمد الحمادي بوسام التقني الفني، وعلي حسن الكثيري بوسام المجال الميداني، وفازت عفراء حمد المنصوري بوسام خدمة المتعاملين غير الإشرافي، وعبدالله عصام الحمد بوسام الدعم الإداري، ونال علي عبدالرحيم الحوسني وسام المتفاني ذو الخدمة الطويلة، وهند عبيد الرميثي وسام الموظف الجديد.