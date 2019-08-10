تبادل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، هاتفياً، التهاني والتبريكات بمناسبة عيد الأضحى المبارك، مع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية.
ونشر حساب "تويتر" الرسمي لأخبار صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، أن "محمد بن زايد يتبادل هاتفياً مع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود التهاني والتبريكات بمناسبة عيد الأضحى المبارك.. داعيين الله عز وجل أن يديم الخير والأمان على أوطاننا وشعوبنا".
كانت هذه تفاصيل خبر محمد بن زايد يتبادل التهاني هاتفياً مع خادم الحرمين الشريفين بعيد الأضحى المبارك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الاتحاد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.