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محمد بن زايد يتبادل التهاني هاتفياً مع خادم الحرمين الشريفين بعيد الأضحى المبارك

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تبادل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، هاتفياً، التهاني والتبريكات بمناسبة عيد الأضحى المبارك، مع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية .

ونشر حساب "تويتر" الرسمي لأخبار صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، أن "محمد بن زايد يتبادل هاتفياً مع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود التهاني والتبريكات بمناسبة عيد الأضحى المبارك.. داعيين الله عز وجل أن يديم الخير والأمان على أوطاننا وشعوبنا".


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