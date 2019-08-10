محمد بن زايد يهنئ قادة الأمتين العربية والإسلامية وشعوبهما بعيد الأضحى المبارك

هنّأ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، بمناسبة عيد الأضحى المبارك، قادة الأمتين العربية والإسلامية وشعوبهما. وقال حساب "تويتر" الرسمي لأخبار صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان: "خالص تهانينا وتمنياتنا إلى قادة الأمتين العربية والإسلامية وشعوبهما بمناسبة عيد الأضحى المبارك، متمنين أن يعيد الله تعالى هذه المناسبة عليهم وعلى أوطانهم بالسعادة والخير والأمن والاستقرار".



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