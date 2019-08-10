محمد بن راشد: نسأل الله أن يتقبل تلبية الحجاج ودعائهم ويحفظ بلدنا وأمننا

تمنى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، أن يتقبل الله تلبية الحجاج ودعائهم في هذا اليوم العظيم، أن يحفظ بلدنا وأمننا ومكتسباتنا، ويحفظ أبناءنا وأجيالنا.

وقال سموه في تغريدة عبر حسابه الرسمي في "تويتر": "في هذا اليوم العظيم.. نسأل الله أن يتقبل تلبية الحجاج ودعائهم.. ونسأل الله في هذا اليوم أن يحفظ بلدنا.. وأمننا.. ومكتسباتنا.. ويحفظ أبناءنا وأجيالنا.. ونسأل الله أن يرزقنا القوة والحكمة لخدمة الوطن والمواطنين والإسلام والمسلمين... وكل عام وشعوبنا الإسلامية بألف خير".

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