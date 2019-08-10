كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن فيديو| نظرة على أغلى جناح فندقي في أبوظبي

يعد جناح القصر في فندق قصر الإمارات في أبوظبي هو الأغلى في الفندق بسعر 55.000 درهم في الليلة. وقد استضاف العديد من قادة الدولة والمشاهير بما في ذلك الرئيس الأمريكي السابق بيل كلينتون، وملكة إنجلترا، ورئيس الوزراء البريطاني السابق توني بلير, وكذلك أعضاء من العائلة المالكة من المملكة العربية السعودية والكويت والبحرين.

ومع مساحة إجمالية قدرها 680 متر مربع، يمثل الجناح الرفاهية في أفضل معانيها، مع مساحة جلوس واسعة وغرفة طعام أنيقة وثلاث غرف نوم مهيبة.

ميزة أخرى رائعة هي مصعد شخصي يأخذك من الطابق الخامس في الفندق إلى الجناح. وبجانب المصعد توجد صالة رائعة على طراز المجلس، حيث يمكن للضيوف عقد اجتماعات مهمة. ويرتبط الجناح مباشرة بمخزن حيث يتوفر خدم على مدار 24 ساعة لتلبية جميع طلبات الضيوف.

حجم الحمامات كبير جدا، وزخارف الأثاث مطلية بالذهب عيار 24 قيراطًا. الجدران مغطاة بالحرير الخالص المستورد من الهند تحت ثريات سواروفسكي البلورية.

وتشمل المعالم البارزة الأخرى منطقة طعام خاصة لـ 10 أشخاص. وأطباق التقديم مطلية بالذهب والشوك فضية والأواني مصنوعة الكريستال وقيمة كل منها تزيد عن 1000 درهم.

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تحتوي كل غرفة نوم على شرفة تطل على مناظر متواصلة لبحر العرب، بحسب صحيفة خليج تايمز.