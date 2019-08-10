41 مصلى وجامعاً في أم القيوين

سعيد أحمد (أم القيوين) حدد فرع الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف في أم القيوين توقيت صلاة عيد الأضحى المبارك الساعة 6:07 دقيقة صباحاً، وتقام في 41 مصلىً وجامعاً في مختلف مناطق الإمارة. وانتهى الفرع بالتعاون مع دائرة بلدية أم القيوين، من تنفيذ أعمال نظافة شاملة وتزيين لمصليات العيد، وإجراء صيانة لمكبرات الصوت، استعداداً لاستقبال المصلين. كما وضعت الشرطة خطة مرورية تهدف إلى تكثيف الدوريات في الشوارع وعند المصليات وفي الطرق الأكثر كثافة بالمركبات قبل وبعد العيد، حيث تتواجد الدوريات، بدءاً من مساء اليوم وحتى أيام العيد، وتتوزع على الأسواق والمصليات والجوامع، وعند الإشارات المرورية، لتسهيل حركة السير، وستكون موجودة طوال الـ24 ساعة، من أجل توفير الأمن والسلامة والطمأنينة لمستخدمي الطرق، والحد من وقوع الحوادث المميتة.

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