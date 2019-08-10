الامارات | حبس 3 مفحطين وإلزامهم بتنظيف الطرق والحدائق العامة في خورفكان

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - رصد مكتب التحقيقات الاتحادي التابع لمكتب النائب العام مقطع فيديو، تظهر فيه مجموعة من السيارات في مدينة خورفكان، يمارس سائقوها استعراضات جنونية (تفحيط)، معرضين حياتهم والآخرين للخطر، وذلك بحسب بيان النيابة العامة الاتحادية.
وذكر البيان أنه بعد التحري عن المركبات، تم ضبطها وسائقيها المتهمين: «ح.ع 25 سنة، ع.م 23 سنة، ع.ع 24 سنة»، وباشرت نيابة خورفكان التحقيقات، وبعد ثبوت الاتهام، أمرت بحبس المتهمين احتياطياً، وعلى ذلك أمر النائب العام بإلزام المتهمين بأداء الخدمة المجتمعية بتنظيف الطرق والحدائق العامة، من خلال إدارة الشرطة المجتمعية بخورفكان وبلدية خورفكان، تحت إشراف نيابة خورفكان، مع مراعاة حظر العمل وقت الظهيرة.
وأكد النائب العام أن النيابة العامة تسعى دائماً من خلال إيقاع تلك الخدمات المجتمعية إلى إحداث تغير جذري في سلوكيات المتهمين بتقويمهم نفسياً وفكرياً، وفي الوقت ذاته يشكل إنفاذ تلك التدابير رادعاً لهم ولغيرهم من ارتكاب هذه الممارسات الخطرة الغريبة على أبناء دولة الإمارات من الشباب.
النائب العام يؤكد أن
النيابة العامة تسعى
إلى تقويم المتهمين
نفسياً وفكرياً.
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