الامارات | 1278 من الكوادر الإسعافية مستعدون للاستجابة السريعة في دبي

شكرا لقرائتكم خبر عن 1278 من الكوادر الإسعافية مستعدون للاستجابة السريعة في دبي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكدت مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف جاهزيتها لاستقبال إجازة عيد الأضحى المبارك، ووفّرت جميع الإمكانات اللازمة للتعامل مع الحالات الطارئة وإنقاذ المرضى، مشيرة إلى أن 1278 من الكوادر الإسعافية المؤهلة مستعدون للاستجابة السريعة ضمن خطة محكمة على مدار 24 ساعة، طوال أيام العيد.

وقال المدير التنفيذي للمؤسسة خليفة بن دراي: «وضعت المؤسسة 214 مركبة في حالة تأهب تحسباً لأي طارئ، ويضم هذا العدد 130 سيارة إسعاف و44 مركبة مستجيب أول و31 مستجيباً سريعاً وثلاث حافلات كوارث وأربع وحدات للدعم والطوارئ ووحدتي إسعاف بحري لتلبية أية بلاغات خلال أيام العيد».

وأشار بن دراي، إلى نشر مركبات إسعاف في مختلف المتنزهات والحدائق، لضمان تلبية أي نداء في أقل وقت ممكن، مؤكداً أن المؤسسة وضعت مركبات وحافلات متنوّعة المهام في حالة تأهب، كما ستنشر مركبات الإسعاف في مختلف المناطق المزدحمة لضمان تلبية أي نداء والاستجابة لأي بلاغ.

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وأضاف: «سيكون 1278 من الكوادر الإسعافية في الخدمة على مدار 24 ساعة، طوال أيام العيد، إلى جانب متخصّصين في الطب الطارئ منوط بهم التدخل لإنقاذ الحالات الحرجة والبليغة وتلبية أي طارئ، والتعامل مع حالات الأزمات القلبية والغيبوبة والجروح».

وأوضح أنّه تم وضع 217 مركبة إسعاف وثلاث حافلات للدعم والمساندة، لافتاً إلى أنّ حافلات الإسعاف تعمل بوصفها مستشفيات متنقلة لاستيعاب الإصابات الجماعية وإجراء الإسعافات اللازمة لها، كما وفّرت المؤسسة مركبات دفع رباعي ودراجات نارية للتحرّك حال تلقي بلاغات من المناطق البرية، والمناطق الوعرة والشاطئية، إلى جانب توفير مركبات الأمومة والطفولة، والمستجيب النسائي يعمل عليه طاقم نسائي لخدمة البلاغات الخاصة بالحالات المرضية أو الإصابات النسائية، إضافة إلى الدرّاجات الهوائية لاختراق الزحام. وأشار الى أنّ المؤسسة وفّرت غرفة عمليات لاستقبال بلاغات الحالات غير الطارئة، مؤكداً أن مركبات الإسعاف والمسعفين سيتم نشرهم في مصليات العيد بالإمارة، وبالقرب من مراكز التسوق ومنطقة قرية التراث والغوص، وحدائق الممزر وجميرا وزعبيل والخور، إلى جانب شاطئ الجميرا وبرج العرب، إضافة إلى توفير مركبات إسعاف بالقرب من المراكز التجارية مثل مول الإمارات ومردف سيتي سنتر، ودبي مول وفيستيفال سيتي.

وقال بن دراي: إن «عدد نقاط الإسعاف وصل حالياً إلى 111 نقطة موزعة في أنحاء إماره دبي، ومعظم المناطق الداخلية والخارجية فيها، إضافة إلى مطارات دبي لتوفير الاستجابة السريعة لجميع ضيوف وزوّار الدولة».