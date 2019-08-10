نهيان بن مبارك يحضر أفراح الرواحي والصوافي بمدينة العين

العين (وام) حضر معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح، حفل الاستقبال الذي أقامه سليمان سالم سعيد الرواحي، بمناسبة زفاف نجله «منصور» إلى كريمة سرحان عامر السبع الصوافي.

كما حضر الحفل الذي أقيم في قاعة الظاهر للأفراح بمدينة العين، عدد من الشيوخ والمسؤولين وأعيان القبائل، ولفيف من الأهل والأصدقاء. وتضمن الحفل فقرات متنوعة من التراث الشعبي.

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