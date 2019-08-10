"عيون".. الذكاء الاصطناعي لتعزيز السلامة في دبي

دبي(الاتحاد)

ناقش أعضاء اللجنة الرئيسية لمشروع عيون بشرطة دبي خلال الاجتماع الثاني للعام 2019، عدداً من المواضيع، حيث تم الاطلاع على أجندة الاجتماع السابق ومستوى تحقيق التوصيات، واستعراض مستجدات المشروع، وهيكل اللجنة العليا للمشروع، ودعم ومساهمة الشركاء الاستراتيجيين في مشروع عيون.

وعقد الاجتماع برئاسة اللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري، مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي، وحضور اللواء عبدالله علي الغيثي، مدير الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ، وعدد من الضباط، والشركاء من الأمانة العامة للمجلس التنفيذي بدبي، ومكتب إكسبو دبي، بالإضافة إلى عدد من الشركاء، لمناقشة مستجدات الإنجاز لمشروع عيون.

وأكد اللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري للحضور، أن استمرار الاجتماعات واللقاءات للجنة العليا لمشروع عيون بهذا الأداء والإنجاز، يعكس مستوى التواصل البناء والجيد بين الشركاء كافة.

وأضاف اللواء المنصوري، أن المشروع يشكل أهمية بالغة لإمارة دبي من ناحية تعزيز الأمن والأمان، ورفع مستوى كفاءة الخدمات المقدمة للجمهور، عبر استخدام الذكاء الاصطناعي والبرامج الذكية، لمنع الجريمة وضبط الحركة المرورية وأمن الطرق، ورصد الظواهر السلبية، والاستجابة السريعة والفورية للحوادث قبل ورود البلاغ، والتنبؤ واستشراف المستقبل، ما يجعل من هذا المشروع علامة فارقة ونقلة نوعية تخدم المجتمع.