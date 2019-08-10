جاهزية "دفاع مدني عجمان" للعيد

عجمان (وام) أكدت الإدارة العامة للدفاع المدني في عجمان، جاهزيتها لاستقبال عيد الأضحى المبارك، ضمن خطتها الاستراتيجية لتطبيق أفضل الممارسات في الوقاية والسلامة، والإطفاء والإنقاذ، ومواجهة الأزمات والكوارث، وحماية الأرواح والممتلكات العامة والخاصة.

وقال العميد راشد جاسم مجلاد نائب مدير عام الإدارة العامة للدفاع المدني بعجمان، إن الإدارة أعدت خطة لتعزيز اشتراطات الوقاية والسلامة من الحريق، ورفع درجة الاستعداد للتعامل مع أي طارئ.

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