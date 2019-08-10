تأهيل 21 منتسباً للمراقبة في شرطة رأس الخيمة

رأس الخيمة (الاتحاد) شهد العقيد الدكتور ناصر محمد البكر، مدير معهد شرطة رأس الخيمة، بحضور المقدم إبراهيم راشد بن شكر رئيس قسم التدريب، وعدد من ضباط الشرطة، حفل تخريج دورة «المراقبة الأمنية» التي شملت تخريج 21 مشاركاً، وذلك بمعهد تدريب شرطة رأس الخيمة. وأشاد العقيد الدكتور ناصر البكر، بمدى حرص وزارة الداخلية على تعزيز التدريب والتأهيل، لرفع كفاءة الكادر الشرطي والأمني، من خلال الارتقاء بمستوى أداء الأعمال وتطويرها، تجسيداً لاستراتيجيتها الهادفة إلى تأهيل وتدريب الكوادر البشرية، لتمكينها من مواكبة المتغيرات والمستجدات التي يشهدها العالم في المجالات كافة، ليصبحوا قادرين على العمل بالصورة المطلوبة، وعلى أكمل وجه.

في ختام حفل التخريج، كرّم مدير معهد تدريب شرطة رأس الخيمة، محاضر الدورة، ثم سلم الشهادات للخريجين، متمنياً لهم الاستفادة من المعلومات والمهارات التي اكتسبوها خلال الدورة، وأن يستخدموا تلك المعلومات في تطوير مهاراتهم وتنمية حسهم الأمني بما يخدم العمل الشرطي.

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