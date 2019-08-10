النائب العام للدولة يلزم متهمين بأداء الخدمة المجتمعية

أبوظبي (الاتحاد) رصد مكتب التحقيقات الاتحادي التابع لمكتب النائب العام، مقطع فيديو، تظهر فيه مجموعة من السيارات في مدينة خورفكان يمارس سائقوها استعراضات جنونية، معرضين حياتهم والآخرين للخطر، وبعد التحري عن تلك المركبات تم ضبطها وسائقيها المتهمين (ح.ع 25 سنة) و(ع.م 23 سنة) و(ع.ع 24 سنة)، وباشرت نيابة خورفكان التحقيقات، وبعد ثبوت الاتهام أمرت بحبس المتهمين احتياطياً.

كما أمر المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي، النائب العام للدولة، بإلزام المتهمين بأداء الخدمة المجتمعية بتنظيف الطرق والحدائق العامة من خلال إدارة الشرطة المجتمعية بخورفكان وبلدية خورفكان، تحت إشراف نيابة خورفكان، مع مراعاة حظر العمل وقت الظهيرة. وأكد النائب العام للدولة أن النيابة العامة تسعى دائماً من خلال إيقاع تلك الخدمات المجتمعية إلى إحداث تغيير جذري في سلوكيات المتهمين بتقويمهم نفسياً وفكرياً.

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