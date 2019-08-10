4755 تصريح "مواقف" لأصحاب الهمم بدبي

تحرير الأمير (دبي)

أصدرت هيئة الطرق والمواصلات في دبي 4755 تصريحاً للمواقف الخاصة بأصحاب الهمم خلال السنوات الثلاث الماضية، فيما وافقت على 1487 طلب إعفاء من نظام سالك لأصحاب الهمم في عام 2018، ويبلغ إجمالي عدد الموظفين من أصحاب الهمم في «الهيئة» 14 موظفاً، من بينهم 13 ذكراً وأنثى واحدة، حيث يتم تدريب كافة المتدربين على المنهج التدريبي والمتطلبات نفسها مع مراعاة تخصيص مدربين ومركبات مهيأة للتعامل مع أصحاب الهمم من المتدربين.

ويبلغ عدد الأشخاص من أصحاب الهمم الحاصلين على رخصة قيادة منذ 2005 حتى نهاية عام 2018 نحو 23 شخصاً، 78% منهم مواطنون.

وأطلقت «الهيئة» حزمة من المبادرات لمصلحة أصحاب الهمم، حيث اهتمت بوجود مرافق أصحاب الهمم في وسائل المواصلات العامة من خلال إعداد دليل موحد ومتكامل يراعي متطلبات ذوي الإعاقة في جميع وسائل النقل الجماعي، إذ تصل نسبة مطابقة الحافلات لكود دبي للمدينة المؤهلة لأصحاب الهمم إلى 80.7%، حيث تم توفير وسائل خاصة لاستخدام أصحاب الهمم للحافلات العامة، منها مرافق انتظار خاصة ومنحدرات خاصة لضمان انسيابية تنقلهم.

وخصصت الهيئة 16 مركبة أجرة مخصصة لأصحاب الهمم، ومن المقرر إضافة 4 سيارات جديدة خلال العام الجاري، يتم طلبها عن طرق الاتصال بمركز الحجز والتوزيع على الرقم 2080808، حيث إن تكاليف الخدمة مشابهة لمركبات الأجرة الأخرى (العادية)، ولكن يتم احتساب تكلفة فتح العداد في مطارات دبي بـ25 درهماً ويحتسب تكلفة الكيلو متر الواحد 1.96 درهم، ويوجد خصم 50% لفئة أصحاب الهمم، أما أبرز المشكلات التي واجهت السائقين أثناء التوصيل هي إصرار ركوب متعاملين من غير فئة أصحاب الهمم للمركبة وعدم حرصهم على إعطاء الأولية لفئة أصحاب الهمم.

مستخدمو الكراسي المتحركة

وفيما يتعلق بالنقل البحري، فإن جميع وسائل النقل البحري مجهزة لاستقبال أصحاب الهمم من مستخدمي الكراسي المتحركة، وهي حالياً تتوافق بنسبة 50% مع كود دبي للبيئة المؤهلة، على أن يتم التزامها بالكامل في الكود مع حلول عام 2022.

وقامت «الهيئة» كأول دائرة في الشرق الأوسط بإطلاق موقع إلكتروني لفاقدي البصر حسب معايير الجمعية الأميركية للمكفوفين في مطلع عام 2018؛ بهدف الالتزام بتوفير الدعم اللازم لأصحاب الهمم عند استخدامهم للموقع الإلكتروني الذي جاء تصميمه بطريقة تناسب من يواجهون صعوبة في الرؤية والسمع واستخدام الفأرة، إذ تم توفير الخيارات المناسبة لمن يعانون من عمى الألوان، بالإضافة لخاصية القارئ والنصوص الكبيرة وخدمة التواصل معهم لمساعدتهم بالاستفادة من خدمات الهيئة بشكل أفضل، وسجل عدد مستخدمي الصفحة الرئيسة 13074، فيما سجل عدد مستخدمي خاصية لا أسمع 1080، أما عدد مستخدمي خاصية لا أرى فسجلت 1172، في حين جاء عدد مستخدمي خاصية لا أستطيع استخدام الفأرة نحو 1086، وذلك منذ تأسيسه وحتى منتصف العام الجاري.

مبادرة «اقرأ أكثر»

وخصصت «الهيئة» مسابقة القصة القصيرة في دورتها الثانية لأصحاب الهمم، حيث تم تكريم أربعة فائزين من أصحاب الهمم في المسابقة، علماً بأن الفوز يعكس رسالة المسابقة، وهي اكتشاف مواهب أصحاب الهمم في الكتابة أو الصور في مجال معايشتهم المواصلات العامة والنقل الجماعي، وأن مسابقة القصة القصيرة التي تندرج تحت مبادرة «اقرأ أكثر» تعكس التزام «الهيئة» بمسؤوليتها المجتمعية في إطار مبادرة حكومة دبي مجتمعي.. مكان للجميع.

وتأتي مبادرة مكتبة دبي السمعية في إطار جهود هيئة الطرق والمواصلات لدعم فئة أصحاب الهمم، وتعزيز ثقافة القراءة لديهم.