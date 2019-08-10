أبوظبي(الاتحاد) كرمت مديرية شرطة العاصمة بقطاع الأمن الجنائي في شرطة أبوظبي، المراكز والأقسام والضباط الفائزين بجوائز التنافسية للربع الثاني من العام الجاري 2019.

وأكد العقيد حمد عبد الله النيادي، مدير المديرية، اهتمام القيادة الشرطية بتحفيز المنتسبين على تطوير آلية العمل وزيادة القدرة التنافسية، باعتبار التميز والإبداع وسيلة للارتقاء بالأداء وتقديم أفضل الخدمات وفق المعايير العالمية، مشيداً بجهود المكرمين المتميزة التي أسهمت في تحقيق مؤشرات الريادة ضمن العمل الشرطي. وفاز مركز شرطة الشعبية بجائزة التنافسية لفئة المراكز الشرطية الشاملة، بينما حصل قسم المعلومات الأمنية، على جائزة أفضل الأقسام للأداء المتميز.

وحصل المقدم طارش الكعبي، مدير مركز شرطة الروضة، على جائزة «أفضل مدير مركز شرطة»، ونال جائزة «أفضل نائب مدير مركز لشؤون العمليات»، الرائد سعيد عيسى الياسي، من مركز شرطة الشعبية، أما جائزة «أفضل نائب مدير مركز لشؤون الجريمة»، فكانت من نصيب الرائد عبد الله محمد الراشدي، من مركز شرطة الشعبية. كما تم تكريم الفائزين بجائزة المتميزين في مجال البحث والتحري.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر شرطة أبوظبي تكرم فائزين بجوائز التنافسية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الاتحاد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.