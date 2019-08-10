اختتام دورة الضبط والسيطرة بشرطة دبي

دبي(الاتحاد) شهد العقيد علي خلفان المنصوري، مدير الإدارة العامة لإسعاد المجتمع بالنيابة، ختام دورة الضبط والسيطرة في الدفاع عن النفس التي نظمتها إدارة الشؤون الرياضية لمرتب مخفر شرطة الهباب، بحضور المقدم سعيد علي الكعبي، مدير مخفر شرطة الهباب، والملازم أول بخيت سعد، مسؤول الدورة، والمدرب الوكيل أول محمد سعيد مهدي، وعدد من الضباط والمسؤولين في شرطة دبي.

وأشاد العقيد المنصوري بمستوى الدورة، مؤكداً أهميتها في رفع معدل اللياقة البدنية، مثنياً على أهمية الدورة لما لها من أثر إيجابي على رجل الشرطة وعمله الميداني، كما أنها تسهم في اكتشاف الخامات الجيدة التي ترفد بها فرق شرطة دبي، مؤكداً توجيهات سعادة القائد العام لشرطة دبي فيما يتصل بالاهتمام بالعنصر الرياضي، وتوفير الإمكانيات كافة من أجل تحقيق الأهداف المرجوة.

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