توعية أمنية لسكان "حي النهدة" بالشارقة

الشارقة(الاتحاد) ضمن مبادرة «الحي الآمن» التي أطلقتها القيادة العامة لشرطة الشارقة، والتي تهدف من خلالها إلى رفع نسبة الشعور بالأمان في المناطق التي تركز عليها أعمال المبادرة، وذلك تطبيقاً للمسرعات الحكومية التي تضمن كفاءة وفاعلية الأداء لتعزيز جودة الحياة لمجتمع الإمارات.

وزع فريق من إدارة الشرطة المجتمعية بشرطة الشارقة مطويات توعوية على قاطني حي «النهدة»، بمختلف اللغات «العربية، والإنجليزية، والأوردية» لضمان توصيل رسالتها الأمنية إليهم، وحثهم على اتخاذ التدابير والإجراءات الوقائية كافة لحماية ممتلكاتهم والمحافظة عليها من السرقة، وذلك من خلال تثبيت كاميرات مراقبة داخل المحال، وعدم ترك مبالغ مالية بالمحال بعد فترات العمل، والتأكد من جودة وسلامة الأقفال الخاصة بالأبواب الخارجية، وتزويدها بأبواب حديدية لزيادة الأمان.

كما قام فريق العمل برصد وإحصاء للمباني والمواقف العشوائية والرسمية المظلمة، وتحديد المركبات المتوقفة لفترات طويلة، واتخاذ التدابير الأمنية كافة حيالها. ودعت القيادة العامة لشرطة الشارقة من أفراد الجمهور للتعاون مع الأجهزة الشرطية الموجودة في نطاق سكنهم، والتواصل مع مركز الشرطة المتحرك الموجود بجوار حديقة النهدة في حال رصدهم للظواهر السلبية أو الشك والارتياب في أي تصرف غير طبيعي.

وقدم أفراد الجمهور شكرهم وتقديرهم لشرطة الشارقة على جهودهم المبذولة في إعداد الخطط الأمنية الفاعلة.

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