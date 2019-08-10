فاكهة العيد.. هدية وفرحة و"فوالة"

هدى الطنيجي (رأس الخيمة)

تستعد محال الخضار والفاكهة في مختلف أسواق رأس الخيمة لاستقبال الطلبات المتزايدة من المواطنين والمقيمين والمتعلقة بتوفير الأنواع المختلفة والمتنوعة من الخضار والفاكهة خلال أيام عيد الأضحى المبارك.

وذكرت محال أن نسبة الإقبال التي تشهدها خلال أيام العيد تصل إلى 100% خاصة أن عملية الشراء تتواصل قبل حلول العيد بيوم وتستمر على مدار أيام العيد حتى عودة الحجاج من تأدية مناسك الحج في الأراضي المقدسة.

وأشار حنيفة محمد بائع في أحد المحال إلى أن محال الخضار والفاكهة تشهد إقبالاً لافتاً من قبل كافة شرائح المجتمع سواء المواطنين والمقيمين وذلك لتوفير احتياجاتهم من الخضار والفاكهة المختلفة التي تقدم على موائد العيد والتي تأتي بأسعار متفاوتة على حسب النوع والكمية المطلوبة.

وذكر أن الأعياد تعتبر من المواسم التي يزداد خلالها الطلب على المحال وذلك لتوفير الأنواع المختلفة من الفاكهة التي تقدم للأهالي والضيوف خلال أيام العيد، والتي قد تختلف أسعارها لتصل قيمة السلة إلى حوالي 150 أو 200 درهم وأكثر بحسب حجم السلة والأنواع التي تتضمنها، حيث يتم الحرص على التنويع من الأصناف المتواجدة خلال هذه المناسبة منها الفراولة والمانجو والموز وغيرها من الفاكهة الصيفية.

وذكر علي محمد أن الأهالي يحرصون على توفير الفاكهة والخضار المقدمة على سفرة العيد حيث يتجهون إلى شراء الأنواع المختلفة منها لتقديمها على مائدة الاستقبال. وذكر أن الفاكهة تعد من الأطباق الأساسية المقدمة للضيوف خلال هذه المناسبات والتي تلقى إقبالاً لافتاً من قبل الأفراد خاصة أن البعض منها تحتوي على الأنواع المختلفة من الفيتامينات التي تتناسب مع حاجة الجسم لها خلال هذه الفترة من العام التي تزداد خلالها درجات الحرارة. وعن أسعار سلال الفاكهة المقدمة من قبل المحل، ذكر أن السلال تختلف أسعارها، حيث قد يقدم الزبون إلى جلب السلال ومن ثم اختياره الأنواع المراد وضعها والتي قد تشهد ارتفاعاً في الأسعار أو عن طريق اختياره أحد السلال الجاهزة التي يتم تقديمها من قبل المحل والتي تأتي لأنواع طازجة ومتنوعة وبأسعار متفاوتة.